«ضرب نار» الحلقة 14.. جابر الكوماندا ينتقم وابن عمه ينتحر

واصل المسلسل الرمضاني “ضرب نار” أحداثه المثيرة بمشاجرة عنيفة وذلك خلال أحداث الحلقة 14 بقيام أحمد الفنان (جابر الكوماندا) بضرب من قام بوضع المتسبب في تسميم طعامه خلال تواجده داخل محبسه وبعدها تم وضعه بالحبس الانفرادي.

واستكملت الأحداث بانتحار محسن ابن عم جابر الكوماندا الذي ابتعد عن أهله بقرار المحكمة العرفية عقب تقديم كفنه لكبير القرية على خلفية قتله كبير قريتهما في الصعيد، حيث قام بإرسال رسالة لأهله أكد فيها أنه لم يتقبل الغربة.

تواصلت الأحداث بمعرفة جابر الكوماندا بما فعله “محسن” ليدخل في حالة حزن ونوبة بكاء لما حدث لأقرب أفراد أسرته، الأمر الذي ضاعف أحزانه بسبب كثرة المشاكل التي حدثت له وأولهما حبسه الذي كان ظلمًا كبيرًا، ليقرر الكوماندا أن يقضي مدته بهدوء دون افتعال أي مشاكل، ليخرج وينتقم من الجميع.

ومن المقرر أن تشهد الحلقات المقبلة إثارة بعد خروجه من محبسه، حيث سينتقم من مهرة (ياسمين عبدالعزيز)، بسبب خلعه وهروبها مع زيدان (ماجد المصري)، ليقرر الانتقام من طارق (أحمد الرافعي) الذي تسبب في دخوله خلف القضبان.

و«ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.