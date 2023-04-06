الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السياحة تبحث زيادة مقاعد الطيران القادمة من التنين الأحمر

مشاورات بين مصر والصين
مشاورات بين مصر والصين

كشف عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن هناك مشاورات مع وزارة الطيران المدنى لزيادة أعداد الرحلات الجوية بين مصر والصين وزيادة أعداد مقاعد الطيران الوافدة منهم، خاصة أن المؤشرات تؤكد أننا سنشهد طفرة سياحية من السوق الصين، وأن هناك رغبة من جانب الصينين أنفسهم على زيادة نصيب مصر من الحركة السياحية الصينية.

 

وأضاف القاضي في تصريحات خاصة للدستور، أن وزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة تستعد للمشاركة فى المعارض السياحية الصينية التي ستقام خلال الفترة المقبلة والتعريف بالمنتجات السياحية المصرية إلى منظمى الرحلات الصينية وخاصة ان السائح الصيني محب للحضارة المصرية القديمة ويتمتع بالإنفاق العالي.

 

 وتابع أن الهيئة تجهز إلى حملات دعائية مشتركة مع شركائنا بالجانب الصيني، وحملات دعائية مباشرة، موضحا أننا سنتحرك نحو كافة الآليات الدعائية لتكون لدينا حصتنا العادلة من السوق الصيني.

 

وأوضح القاضي أنه أول ما تم الفتح من الجانب الصيني إلى السفر بعد أزمة كورونا كانت وجهه السائحين الصينين إلى مصر ، والتى وصلت من مدينة تشنجدو الصينية، إلى مطار القاهرة الدولي، لتكون هي الرحلة السياحية الأولى منذ بداية كورونا، وتوقف الرحلات ما يقرب من 4 سنوات.

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