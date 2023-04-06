بعد عرض الحلقة 14 من «مذكرات زوج».. رواد السوشيال ميديا: «المتحدة عاملة عظمة»

تصدر مسلسل مذكرات زوج مؤشرات البحث على محركات الإنترنت في الساعات الأخيرة عقب عرض الحلقة 14 لتنال إعجاب الكثير بعد محاولات الفنان طارق لطفي العودة لزوجته الفنانة عائشة بن أحمد التي تقوم بدور "شيرين" في المسلسل.

وشهد مسلسل مذكرات زوج العديد من الأحداث الشيقة والممتعة عقب تغير الأحداث في آخر حلقتين ليتابعة عشاق الدراما الرمضانية 2023؛ لأنه تناول مواضيع هامة، منها أسباب الخلافات الزوجية وكيفية التعامل معاها.

تفاعل رواد السوشيال مع مسلسل مذكرات زوج

وعلق أحمد أحد رواد السوشيال ميديا: "المتحدة عاملة عظمة السنة دي اتفرجو على مسلسل مذكرات زوج على cbc".

مذكرات زوج

مذكرات زوج

بينما علق أحدهم: "مسلسل جميل ومسلي بعد ما كملت كل حلقات معروضة.. ‏ لقيت نفسى مشدودة ليه جدًا، طارف لطفي عامل دور مختلف تمامًا عن أدواره السابقة، ‏بيقدم أداء سهل ممتنع كأنه مش بمثيل هو شخصيته كدا".

مذكرات زوج

وعلق شخص آخر على المسلسل قائلًا: "مسلسل مذكرات زوج أفضل و أعمق و أقوى و أذكى، و في نفس الوقت أخف و أظرف بكتير من مسلسل الهرشة السابعة في مناقشة مشاكل الزواج والطلاق والانفصال والحاجات المنيلة بستين نيلة دي".

وتصدر موعد عرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 14 مؤشرات البحث على محركات الإنترنت وعبر موقع "جوجل" وتطبيق "تويتر" في الساعات الأخيرة استعدادًا لموعد الحلقة لمعرفة الأحداث الجديدة عقب محاولة الفنان طارق لطفي الذي يجسد دور "رؤوف" العودة لطليقته الفنانة عائشة بن أحمد والتي تقوم بدور "شيرين".

وتدور أحداث "مذكرات زوج" في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر، حيث يجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من مشاكل زوجية، فضلًا عن اكتشافه في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد ويحاول تغيير ذلك، كما يضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته، في جو عائلي اجتماعي.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

وتستمر عمليات البحث على مواقع الإنترنت لمعرفة مواعيد عرض مسلسل "مذكرات زوج" استعدادًا لمشاهدة الحلقة الجديدة.

ويعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، كما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحًا، والساعة 11:45 صباحًا.