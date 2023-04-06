الخميس 06 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«سره الباتع» الحلقة 15: فشل خطة حامد في الهرب وبيلون ينفذ حكم الإعدام في شيخ البلد

سرة الباتع
سرة الباتع

تدور أحداث الحلقة الـ15 من مسلسل سره الباتع حول محاولات حامد وشباب القرية تنفيذ خطة لتهريب شيخ البلد الذي يجسد دوره خالد الصاوي من محبسه، خاصة بعد إعلان قائد الحملة الفرنسية الجنرال بيلون إعدامه.

ويحاول خالد يوسف أن يحاكي الأحداث الدامية التي شهدتها مصر خلال مقاومة الاحتلال الفرنسي ويعمل معه فريق عمل مميز حول المسلسل لوجبة فنية وتاريخية عظيمة، وهم الفنان حسين فهمي، منه فضالي، حنان مطاوع، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، خالد الصاوي، أحمد صلاح السعدني، هالة صدقي، عمرو عبدالجليل، وأحمد صفوت.

تبدأ أحداث الحلقة الـ15 بتنفيذ الجنرال بيلون تهديده لأهل القرية وينفذ حكم الإعدام في حق شيخ البلد (خالد الصاوي)، لتدخل ابنته حنان مطاوع (صافية) في حالة انهيار حيث تهرع إلى جثمانه وتحتضنه وهى تبكي، رافضة أخذ العزاء إلا بعد الثأر لوالدها.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية الذين تجمعوا حول جثمان شيخ القرية وهم يبكون لحظة تشييعه إلى مثواه الأخير، وهم يهللون: "في الجنة يا شهيد"

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on  وترددها كالتالي:

التردد 11861

معدل الترميز 27500

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالى ...

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع 

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وذلك فى تمام الساعة السادسة والربع أما شاشة قناة on فيعرض فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا وعلى قناة الحياة فى تمام الساعة الثانية عشر صباحا.

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