الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 6-4-2023 فى مصر

سعر الذهب
سعر الذهب

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الخميس، وسجل عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري – ارتفاع قياسي جديد حيث وصلت إلى 2220 جنيه في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية .

 

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية جديدة منذ الخميس الماضي مع اتجاه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة 2% ، متأثرة بالارتفاعات الكبيرة التي سجلها الذهب العالمي خلال هذه الأيام.

 

 وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الخميس 6-4-2023 في مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية  .

 

سعر الدهب اليوم 

الذهب عيار 24   للبيع 2,514 جنيه ، و للشراء 2,537جنيه . 

الذهب عيار 22   للبيع 2,305 جنيه ، و للشراء 2,326 جنيه .

الدهب عيار 21   للبيع 2,200 جنيه ، و للشراء 2,220 جنيه .

الدهب عيار 18   للبيع 1,886 جنيه ، و للشراء 1,903 جنيه .

سعر الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 5-4-2023

بداية من الغد.. ارتفاعات جديدة في أسعار السجائر بالأسواق

الذهب عيار 14  للبيع 1,467 جنيه ، و للشراء 1,480 جنيه .

الذهب عيار 12   للبيع 1,257 جنيه ، و للشراء 1,269 جنيه .

الاونصة  للبيع 78,194 جنيه ، و للشراء 78,905 جنيه .

الجنيه الذهب للبيع 17,600 جنيه ، و للشراء 17,760 جنيه .

الكيلوالذهب للبيع 2,514,286 جنيه ، و للشراء 2,537,143 جنيه .

 

سعر الجنيه الدهب والسبائك 

  • نصف جنيه ذهب عيار 21 : 9500 جنيه
  • ربع جنيه ذهب عيار 21 : 4760 جنيه
  • جنيه ذهب عيار 21 : 18955 جنيه
  • جنيه ذهب وزن 8 جرام : 18955 جنيه
  • جنيه ذهب عيار 21 : 19220 جنيه
  • جنيه بى تى سي ذهب عيار21 : 19175 جنيه
  • سبيكة بى تى سي وزن 20 جرام : 54780 جنيه
  • سبيكة نصف كيلو عيار 24 : 1353955 جنيه
  • سبيكة ذهب عيار 24 وزن ربع كيلو 999.9 : 676980 جنيه .
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أسعار الذهب تنخفض 100 جنيه عقب طرح شهادات 19% و22%

الذهب الجنيه الدهب الدهب عيار 18 الدهب عيار 21 سعر الدهب اليوم

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