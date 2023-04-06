سعر الذهب اليوم الخميس 6-4-2023 فى مصر

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الخميس، وسجل عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري – ارتفاع قياسي جديد حيث وصلت إلى 2220 جنيه في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية .

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية جديدة منذ الخميس الماضي مع اتجاه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة 2% ، متأثرة بالارتفاعات الكبيرة التي سجلها الذهب العالمي خلال هذه الأيام.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الخميس 6-4-2023 في مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية .

سعر الدهب اليوم

الذهب عيار 24 للبيع 2,514 جنيه ، و للشراء 2,537جنيه .

الذهب عيار 22 للبيع 2,305 جنيه ، و للشراء 2,326 جنيه .

الدهب عيار 21 للبيع 2,200 جنيه ، و للشراء 2,220 جنيه .

الدهب عيار 18 للبيع 1,886 جنيه ، و للشراء 1,903 جنيه .

الذهب عيار 14 للبيع 1,467 جنيه ، و للشراء 1,480 جنيه .

الذهب عيار 12 للبيع 1,257 جنيه ، و للشراء 1,269 جنيه .

الاونصة للبيع 78,194 جنيه ، و للشراء 78,905 جنيه .

الجنيه الذهب للبيع 17,600 جنيه ، و للشراء 17,760 جنيه .

الكيلوالذهب للبيع 2,514,286 جنيه ، و للشراء 2,537,143 جنيه .

سعر الجنيه الدهب والسبائك