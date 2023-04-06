سعر الذهب اليوم الخميس 6-4-2023 فى مصر
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الخميس، وسجل عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري – ارتفاع قياسي جديد حيث وصلت إلى 2220 جنيه في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية .
وسجلت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية جديدة منذ الخميس الماضي مع اتجاه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة 2% ، متأثرة بالارتفاعات الكبيرة التي سجلها الذهب العالمي خلال هذه الأيام.
وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الخميس 6-4-2023 في مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية .
سعر الدهب اليوم
الذهب عيار 24 للبيع 2,514 جنيه ، و للشراء 2,537جنيه .
الذهب عيار 22 للبيع 2,305 جنيه ، و للشراء 2,326 جنيه .
الدهب عيار 21 للبيع 2,200 جنيه ، و للشراء 2,220 جنيه .
الدهب عيار 18 للبيع 1,886 جنيه ، و للشراء 1,903 جنيه .
الذهب عيار 14 للبيع 1,467 جنيه ، و للشراء 1,480 جنيه .
الذهب عيار 12 للبيع 1,257 جنيه ، و للشراء 1,269 جنيه .
الاونصة للبيع 78,194 جنيه ، و للشراء 78,905 جنيه .
الجنيه الذهب للبيع 17,600 جنيه ، و للشراء 17,760 جنيه .
الكيلوالذهب للبيع 2,514,286 جنيه ، و للشراء 2,537,143 جنيه .
سعر الجنيه الدهب والسبائك
- نصف جنيه ذهب عيار 21 : 9500 جنيه
- ربع جنيه ذهب عيار 21 : 4760 جنيه
- جنيه ذهب عيار 21 : 18955 جنيه
- جنيه ذهب وزن 8 جرام : 18955 جنيه
- جنيه ذهب عيار 21 : 19220 جنيه
- جنيه بى تى سي ذهب عيار21 : 19175 جنيه
- سبيكة بى تى سي وزن 20 جرام : 54780 جنيه
- سبيكة نصف كيلو عيار 24 : 1353955 جنيه
- سبيكة ذهب عيار 24 وزن ربع كيلو 999.9 : 676980 جنيه .