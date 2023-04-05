الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 5-4-2023

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء متأثرة بارتفاع سعر الذهب العالمي التي سجلت ارتفاعات قياسية لم تسجلها منذ عام، ووصل سعر أوقية الذهب إلى 2020 دولار.

وارتفع الدهب عيار 21 – أكثر أعيرة الدهب تداولًا في السوق المصري  مسجلًا 2200 جنيه، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الأربعاء 5-4-2023 في مصر عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية. 

سعر الذهب عيار 21 

  • ارتفع الذهب عيار 21 مسجلًا  للبيع 2,170 جنيه ، و للشراء 2,200 جنيه .
  • الذهب عيار 24   للبيع 2,480 جنيه ، وللشراء 2,514 جنيه.
  • الذهب عيار 22   للبيع 2,273 جنيه ، وللشراء 2,305 جنيه.
  • الدهب عيار 18   للبيع 1,860 جنيه ، وللشراء 1,886 جنيه.
  • الذهب عيار 14   للبيع 1,447 جنيه ، وللشراء 1,467 جنيه.
  • الذهب عيار 12   للبيع 1,240 جنيه ، وللشراء 1,257 جنيه.

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أسعار القمح الروسي والأوكراني في مصر اليوم 4/4/2023

  • الأونصة للبيع 77,128 جنيه، وللشراء 78,194 جنيه.
  • الجنيه الذهب: للبيع 17,360 جنيه، وللشراء 17,600 جنيه.
  • الكيلو للبيع 2,480,000 جنيه، وللشراء 2,514,286 جنيه.

وبدأت أسعار الذهب في مصر في تسجيل ارتفاعات قياسية منذ مارس العام الماضي متأثرة بارتفاعات معدلات التضخم العالمية التي نتجت عن أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مع اتجاه مصر لأكثر من مرة لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار مما أثر على سعر الذهب. 

سعر الجنيه الدهب والسبائك 

  • جنيه ذهب وزن 8 جرام : 18870 جنيهًا.
  • نصف جنيه ذهب عيار21: 9565 جنيهًا.
  • جنيه ذهب عيار 21 الملكة اليزابيث : 19135 جنيهًا.
  • نصف جنيه ذهب بى تى سى عيار 21 : 9570 جنيهًا.
  • ربع جنيه ذهب عيار 21:  4815 جنيهًا.
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أسعار القمح الروسي والأوكراني في مصر اليوم 4/4/2023

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