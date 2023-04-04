خبير أمريكى: رفع الفيدرالى لسعر الفائدة يزيد من أفة التضخم

طالب المستثمر الأمريكي مايكل فار في مقال له عبر شبكة "إن بي سي" الأمريكية، الفيدرالي الأمريكي بالتوقف عن رفع أسعار الفائدة، معتبرًا أن رفع سعر الفائدة لا يبعث على استقرار الاقتصاد الأمريكي.

وقال "فار"، إن وول ستريت في أمس الحاجة إلى أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة ويبدأ في التيسير، ولا يمكن أن تكون وول ستريت مخطئة أكثر.

وأضاف أنه منذ الأزمة المالية الكبرى في عامي 2008 و 2009 ، اتجهت الأسواق إلى البنك المركزي الأمريكي لحلها وإنقاذنا من جميع المشكلات الاقتصادية، ودفعت جائحة COVID الذي أغلق المجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم البنوك المركزية وخزانات الخزانة لفتح أبواب السيولة النقدية.

وأشار إلى أنه تم انقاذ الاقتصادات من الانكماشات العميقة والمواطنين من معاناة يائسة بسبب التدخل السريع، حافظت هذه السيولة على الكثير من الطلب الاقتصادي كما هي، حيث أن المستهلكين المحبوسين في المنزل تحولوا إلى الإنترنت واستهلكوا ما في وسعهم.

وأوضح أنه أصبح الحصول على الأشياء مشكلة، حيث تم إغلاق المصانع بسبب Covid ونقص عمال الرصيف وسائقي الشاحنات وسط التحذيرات الحكومية بالبقاء في منازلهم، وحاصرت السفن الموانئ الأمريكية الرئيسية؛ نظرًا لأن هؤلاء العمال كانوا يحصلون على شيكات حكومية جديدة كل أسبوعين، فقد تمكنوا من البقاء في المنزل.

رفع سعر الفائدة يزيد من رفع التضخم

ووفقًا للمستثمر الأمريكي، فإن الاستمرار في رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي سوف يشعل شرارة آفة التضخم الحالية التي ظل بنك الاحتياطي الفيدرالي يقاتلها منذ أكثر من عام.

وقال "فار" لقد تشرفت بمعرفة العديد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مر السنين، إنهم رائعون ووطنيون، و إنهم يريدون أن يفعلوا أفضل ما يمكن عمله للاقتصاد الأمريكي، ويريدون أن يكونوا على صواب وظيفتهم صعبة للغاية، إنه عمل تخميني يعتمد على البيانات التي تتحرك ببطء وعناد.

وأوضح أن إدارة السياسة النقدية فنًا وعلمًا على حد سواء ولم تكن أبدًا مثالية وهناك دائمًا أخطاء في كثير من الأحيان، تتمثل مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي في إدارة أخطائه، ويبدو أن هذا يحدث مرة أخرى.