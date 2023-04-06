الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يعلن إيقاف اجتماعه الأسبوعى حتى صوم الرسل

البابا تواضروس
البابا تواضروس

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، توقف اجتماعه الأسبوعي في أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد والخماسين المقدسة، على أن يستأنف مع بداية صوم الرسل الذي يحل بعد 50 يومًا من عيد القيامة المجيد.

وأكد البابا تواضروس الثاني خلال اجتماعه الأسبوعي، أنه سيتم استئناف اجتماعته خلال فترة صوم الرسل من الإسكندرية، مشددًا على ضرورة الاستفادة من فترة أسبوع الآلام والذي تعتبر أقدس أيام السنة.

ويلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ومن المقرر أن تذاع العظة عبر القنوات المسيحية، وصفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتعد عظة الأربعاء الأسبوعية ليوم 5 أبريل 2023، هي الأخيرة في الصوم الكبير إذ تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أسبوع الآلام في 9 أبريل 2023.

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