«حضرة العمدة» الحلقة 14.. روبي تتصدى للمتطرفين وتحتفل مع أقباط تل شبورة بعيدهم

شهدت أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 14، بعض المشاكل وكان أبرزهم التطرف الديني الذي يعتبر من ضمن القضايا التي يناقشها المسلسل.

وأثناء احتفال أقباط تل شبورة بعيدهم تصدى لهم مجموعة من المتطرفين والمتحدثين باسم الدين ومنعهم من الاحتفال بعيدهم وسبب لهم ذعر ورعب بين عائلتهم خوفاً، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لهم تلك المجموعة ولكن سبق وأن هددوهم بحرق منازلهم إن سبق وأقاموا صلاة أو أي احتفال ديني.

وهاجمت العمدة صفية «روبي» تلك الجماعة المتطرفة، قائلة: « ده تحريض على الفتنة وتكدير للسلم العام وتجمهر.. أنا واقفة هنا ومش هتحرك من مكاني».

وبعد أن تدخلت روبي « صفية الفارس» عمدة تل شبورة ومحمود عبدالمغني «جمال صبره» وهددوا تلك الجماعة وطلب صبره من أهالي القرية أن يقوموا بتصوير تلك الجماعة التي تهدد حياة الأقباط وبعدها تركوا المكان وذهبوا خوفاً من روبي ومحمود عبد المغني.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويناقش قضايا هامة في المجتمع ويشارك في التمثيل كلا من أحمد رزق، احمد بدير، محمود عبدالمغني، شيري أشرف، صولا عمر، صلاح عبدالله، محمود حافظ، وفاء عامر، محمود عبدالخالق، بسمة، حسام داغر، سميحة أيوب.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يعرض مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتأليف الكاتب إبراهيم عيسي يومياً الساعة الثامنة والنصف مساء علي قناة الحياة.

ويناقش مسلسل حضرة العمدة قضية زواج القاصرات، والإتجار بالبشر، والتطرف، وختان الإناث، والهجرة غير الشرعية التي يستغلون الشباب بهدف الهجرة إلى الخارج والاستقرار ولكن العكس صحيح، وغيرها من القضايا المهمة والخطيرة وكيفية التعامل معها وتصدى تلك المشاكل التي تواجهها في المجتمع.

مسلسل حضرة العمدة مسلسل درامي من تأليف الكاتب إبراهيم عيسي وحرصه على عرض تلك المشاكل والقضايا التي يواجهها معظم الشباب والفتيات في القرى والصعيد، وأيضًا تمكين المرأة وتسليط الضوء عليها.