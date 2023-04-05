15 دقيقة.. محاولات من الأهلي لتسجيل التقدم في شباك غزل المحلة

مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي وغزل المحلة في الجولة 23 من بطولة الدوري وما زالت النتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين.

الأهلي بدأ المباراة بقوة وكاد أن يتقدم في الدقيقة الثانية بعد تمريرة رائعة من حسين الشحات إلى محمود كهربا يمين منطقة الجزاء ليسدد كرة لكن تصدى لها حارس مرمى فريق غزل المحلة ببراعة.

وفي الدقيقة الخامسة تصويبة من كهربا من يسار منطقة الجزاء بعد تمريرة من علي معلول لكنها ارتطمت بدفاع فريق غزل المحلة.

وسيطر الأهلي على الكرة بعد ذلك لكن بدون أي خطورة على المرمى.