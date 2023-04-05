توزيع 30 ألف شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في أسوان (صور)

استلمت مديرية أوقاف أسوان، 30 الف شنطة رمضان المخصصة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية ،على مستوى المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف.

وشارك في الحضور الشيخ أحمد حسن حمدان مدير الدعوة بمديرية أوقاف أسوان نائبًا عن الشيخ حنفي محمود دياب وكيل وزاره أوقاف أسوان.

و تحتوي جميع الشنط الرمضانية التى يبلغ عددها 30 الف شنطة على السلع الغذائية الأساسية وهي كالتالي: 2 كيلو سكر و2 كليو أرز وكيلو مكرونة المقدمة من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في أسوان.

ويتم توزيع الشنط الرمضانية التى خصصتها وزارة الأوقاف لمحافظة أسوان بدءًا من اليوم، من خلال مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان حتى يتم تسلميها للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير كافة أوجه الرعاية للمستحقين من الأسر الأكثر إحتياجاً بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ويذكر أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تابع الفعاليات والأنشطة المختلفة التى تنظمها مديرية الأوقاف بكافة ربوع المحافظة خلال شهر رمضان المعظم.

وأشاد بهذه الجهود التى تقوم بتنفيذها وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة من خلال تكثيف الندوات والبرامج التوعوية والدعوية والتثقيفية خلال الشهر الكريم.