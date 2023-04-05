تصريح جديد من برشلونة بشأن إمكانية عودة ليونيل ميسى

تحدث ماتيو أليماني، المدير الرياضي لـ برشلونة الإسباني، عن العودة المحتملة لـ الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لصفوف الفريق.

وكان رافا يوستي نائب رئيس برشلونة، قد أكد في وقت سابق، أن النادي أقام محادثات مع المقربين من ليونيل ميسي، للحديث حول إمكانية إعادته للعب للفريق الكتالوني.

وقال أليماني في تصريحات قبل مباراة فريقه برشلونة أمام ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا: "نحن نقوم بأمرنا، ميسي يقوم بأموره، ميسي في باريس، لكن في المستقبل.. لا يمكنك أن تعرف أبدًا".

وأضاف: "لا أحد يستطيع أن يشكك في الحب الذي يتلقاه هنا في برشلونة. إنه الأفضل في التاريخ".

وينتهي عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الحالي 2022-2023.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن نادي الهلال السعودي قدم عرضًا رسميًا للأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مع الحصول على راتب سنوي يزيد عن 400 مليون يورو في السنة.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "إي إس بي إن"، فإن ميسي بات قريبًا من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، في ظل برود العلاقة بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

وتعرض ميسي لهتافات مضادة من جماهير نادي باريس سان جيرمان خلال آخر مباراتين.

ويرغب ميسي في الحصول على وعد بمشروع رياضي للموسم المقبل، ولكنه لا يُفكر في تخفيض راتبه من أجل البقاء ضمن صفوف باريس سان جيرمان.

وأكدت الشبكة أن ميسي وباريس سان جيرمان اتفقا عقب بطولة كأس العالم على تمديد التعاقد وكانت العلاقة جيدة بينهما، ولكن تم تأجيل استكمال المفاوضات لما بعد مباراة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا وبعد الإقصاء تجمدت العلاقة بين الطرفين.

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وتدرج ميسي في المراحل العمرية لنادي برشلونة، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2005، ويسطر فصولًا من تاريخ نادي برشلونة بالتتويج بالدوري الإسباني 10 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات وكأس العالم للأندية 3 مرات، ويحقق الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 7 مرات.

ورحل ميسي عن صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021، وانتقل لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع برشلونة وعدم قدرة النادي على تمديد التعاقد بسبب الأزمة المالية التي يمر بها.