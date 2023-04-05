تطوير دورات مياه مدرسة «نزلة السلام» بالصف ضمن «حياة كريمة»

قدّمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الكثير من الخدمات داخل قرى الريف المصري، وذلك من خلال تطوير وإحلال البنية التحتية وإدخال المياه النظيفة والغاز الطبيعي للمنازل بعد ترميمها.

كما اهتمت المبادرة بالوحدات الصحية وقامت بإدخال الأجهزة الطبية الحديثة لها لعلاج جميع المرضي ولم تغفل المبادرة عن تطوير مجال التعليم حيث عملت على ترميم مباني المدارس وإدخال الأجهزة التعليمية الحديثة لها، بجانب تطوير فناء المدارس وفرشها بالنجيلة الخضراء وتوفير المقاعد الجديدة لخدمة الطلاب، كما قامت المبادرة بإنشاء العديد من المدارس الجديدة لاتاحة فرصة التعليم أمام الجميع.

تطوير دورات المياه وتغيير البلاط التقليدي بالرخام

«وليد سلام»، ولى أمر إحدى طالبات مدرسة نزلة السلام الابتدائية المشتركة، بقرية الصف، التابعة لمحافظة الجيزة، يروي تفاصيل التطوير الذي حل على المدرسة بعدما تملك الإهمال من مبانيها والأجهزة بداخلها ،بفضل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة »، مؤكدًا أن من أهم ما نفذته «حياة كريمة» بالمدرسة كان تطوير دورات المياه وتغيير البلاط التقليدي بالرخام، ما يحول دون انتقال الأمراض بين الطلاب».

وأضاف أن التطوير جعل دورات المياه أكثر صحية ونظافة، كما أن المبادرة أسهمت في صيانة المدارس التي لم تحظ بأي صيانة منذ سنوات طويلة، ما جعلها مؤهلة لاستقبال أعداد أكبر من الطلاب، وأوضح أن التجديد شمل فناء المدرسة، حيث كان الفناء في الماضي عبارة عن كومة من الأتربة، لكن بفضل المبادرة أصبح ملعب النجيلة الخضراء هو أول ما يشاهده الأطفال حين يصلون إلى المدرسة.

واختتم وليد حديثه بتوجيه الشكر للقائمين على المبادرة الرئاسية بعدما قدموا الكثير من الخدمات لسكان القرية وارتقوا بهم اجتماعيًا ومعيشيًا، كما وجه الشكر للرئيس السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري ووفرت حياة هادئة خالية من القلق والتوتر لجميع السكان.