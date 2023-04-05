الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير مكتبة الإسكندرية ينعي الدكتورة علياء شكري أستاذ علم الاجتماع

الدكتور أحمد زايد
الدكتور أحمد زايد

نعى الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية ببالغ الحزن والأسى، الدكتورة علياء شكري، أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا والفولكلور بجامعة عين شمس، حيث رحلت عن عالمنا، صباح يوم الأربعاء الخامس من إبريل 2023 بعد رحلة عطاء كبيرة دامت قرابة الـ 45 عامًا في رحاب الكليات والجامعات والأكاديميات العلمية وكانت مثالا للعطاء والتفاني فى العمل الصادق المخلص لوطنها وطلابها وقدمت الكثير والكثير فى مجالها.

وتُعد الدكتورة علياء شكرى أحد أهم رواد العمل العلمي والأكاديمي حصلت الدكتورة علياء شكري على درجة الليسانس في الآداب، تخصص علم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة القاهرة، 1961، والدكتوارة في الفلسفة علم الفولكلور جامعة بون بألمانيا الغربية  1968. وساهمت فى تكوين مدرسة أكاديمية متخصصة فى دراسة واقع المجتمع المصرى الاجتماعى والثقافى.

تولت الراحلة العديد من المناصب العلمية والقيادية والتى كان من أبرزها عمادة المعهد العالي للفنون الشعبية، وعمادة كلية البنات جامعة عين شمس كما حصلت على عضوية عدد من اللجان والجمعيات العلمية ومنها  عضو جمعية الفولكلور الألمانية، وعضو الجمعية الدولية للمتاحف المفتوحة، عضو جمعية الفولكلور النمساوية، وعضو الجمعية المصرية لعلم الاجتماع. عضو ومؤسس جمعية التراث الشعبي المصرية، وعضو الاتحاد الدولي لعلم الاجتماع، وعضو لجنة الفنون الشعبية بالمجلس الأعلى للثقافة، وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الاساتذة والاساتذة المساعدين (الاجتماع،الفلسفه، علم النفس) في المجلس الأعلى للجامعات حتى 2002.

 أشرفت على المئات من رسائل الماجستير والدكتوراة فى المجال ولها العشرات من المؤلفات العلمية والخاصة بعلم الاجتماع والأنثروبولجي والفلكلور كما كان لها الريادة فى مجال دراسة المرأة المصرية قبل بدء الاهتمام الرسمى بقضايا المرأة فى مصر وقبل طرح القضية على نطاق واسع كما هي عليه الآن.

كما حصلت على العديد من  الجوائز ومنها: وسام العمل الاجتماعي سنة 1995 وجائزة المركز الحضاري لعلوم الانسان، جامعة المنصورة، 2002 وجائزة أحسن عمل ثقافى وكتاب لعام 2003، ممنوحة من وزارة الثقافة، الهيئة العامة للكتاب وجائزة جامعة عين شمس التقديرية، 2005 وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية، 2006.
كما أنها كانت رفيقة درب الأستاذ الدكتور محمد الجوهري عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، ونائب رئيس جامعة القاهرة، ورئيس جامعة حلوان الأسبق.

مكتبة الاسكندرية الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية الدكتورة علياء شكري المناصب العلمية والقيادية

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