الحلقة 14 من «جعفر العمدة».. محمد رمضان يكشف حيلة «ثريا» الجديدة لإعادة ابنها

بدأت أحداث الحلقة الـ14 من مسلسل “جعفر العمدة” باكتشاف محمد رمضان للسر الذي حاولت زوجته الأولى “ثريا” إخفائه عنه.

احداث الحلقة 14 لمسلسل جعفر العمدة

وكلفت “ثريا” في الحلقة السابقة، أحد الأشخاص للبحث عن طفلها المخطوف قبل 19 عامًا، وأعطته مبلغ ربع مليون جنيه على أن تعطيه نصف مليون جنيه إضافية مقابل تسري عملية البحث عن ابنها.

وخلال اللقاء الثاني، فوجئت بين “ثريا”، بزوجها يهجم على التاجر، ويبرر الاثنين سبب اللقاء والمبالغ التي تعطيها له "ثريا"، وتخبره بأن الرجل اتفق معها على إعادة ابنها خلال أسبوع.

ويعلق “جعفر”: “جدع والله عفارم عليك بس مش عيب تستغل حاجة واحدة ست وحرقة قلبها على ابنها سنين عشان تأخد منها فلوس، قدامك أسبوع لو ابني مرجعش هتكتب المحل باسم مراتي حقها بعد اللي حصل”.

مسلسل جعفر العمدة هو التعاون الثالث بين محمد رمضان والمخرج محمد سامى في الدراما بعد حققا سوياً نجاحات كبيرة خلال مسلسلى "الأسطورة" الذى تم عرضه في عام 2016، و"البرنس" الذى تم عرضه في عام 2020.

وتعرض قناة “دي إم سي” حصريًا أحداث مسلسل “جعفر العمدة ” وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول تاجر في السيدة زينب وهو جعفر المتزوج من ثلاث سيدات ويقابل زينة التي تطلب منه ٤٠ مليون جنيه من أجل إخراج والدها من السجن إلا أنه يساومها عبر الزواج منه.