الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 14 من «جعفر العمدة».. صدام بين سيف ووالدته بسبب «بلال شامة»

جعفر العمدة
جعفر العمدة

تصاعدت الأحداث الدرامية مع بداية الحلقة الـ14 من مسلسل “جعفر العمدة”، حيث يظهر بلال شامة في منزل “سيف” وأثناء وجود المعلم “جعفر”.

تفاصيل الحلقة 14 من مسلسل جعفر العمدة

وكذبت “فاطمة” على ابنها وادعت أن “بلال شامة” أحد أقاربها ويظهر بين الحين والآخر من أجل الحصول على المال، ليخبرها “سيف” بأنه سيقوم باعطاؤه الأموال التي يحتاجها وذهب خلفه.

ويحاول “سيف” معرفة حقيقة شخصية “بلال شامة” معتقدًا أنه والده الذي أخفته عنه فاطمة طوال سنوات عمره الـ19، لترد عليه: "لا طبعا أبوك إنسان مش كويس.. ولو كان يستاهلك كنت قولتلك هو مين"، فيرد "سيف": “يبقى انتي متعرفيش مين أبويا"، لتصفعه فاطمة وتعلق: “أخرس.. أمك أشرف من الشرف”.

أول مواجهة بين جعفر العمدة وبلال شامة.. توقعات الجمهور

يعرض جعفر العمدة حصريًا على  قناة دي إم سي وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول تاجر في السيدة زينب وهو جعفر المتزوج من ثلاث سيدات ويقابل زينة التي تطلب منه ٤٠ مليون جنيه من أجل إخراج والدها من السجن إلا أنه يساومها عبر الزواج منه.

المسلسل بطولة محمد رمضان يشارك تشاركه فيه زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين وهومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان.

ويعتبر مسلسل جعفر العمدة هو الوحيد الذي تم الانتهاء من تصوير كل مشاهده قبل حلول شهر رمضان الكريم، إذ أعلن صناعه أنهم قاموا بالتصوير المبكر حتى تمكنوا من الانتهاء قير أسبوع من الشهر.

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