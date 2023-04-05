الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أول مواجهة بين جعفر العمدة وبلال شامة.. توقعات الجمهور

جعفر العمدة
جعفر العمدة

منذ الأمس وحتى الآن تخرج توقعات مختلفة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن المواجهة الأولى بين جعفر العمدة الذي يجسده محمد رمضان وبلال شامة الذي خطف نجل رمضان أثناء ولادة مي كساب زوجته الأولى في المستشفى منذ 19 عامًا.

مسلسل جعفر العمدة 

وكتب أحد المشاهدين: "هي أية اللفة دي اللي خد ابن جعفر في بيت ابن جعفر وجعفر بيدور على ابن جعفر في بيت ابن جعفر وارنبنا في منور انور انورنا في مرنب ارنبنا".

بينما توقع آخر أن تحدث مواجهة سلسلة بين جعفر وبلال شامة لكون الأول لا يعرف أن شامة هو من اختطف نجله مدونًا: "مسلسل جميل جدًا كله تشويق وكل حلقة مختلفة عن اللي قبلها".

وانتهت الحلقة السابقة على طرق من بلال شامة ليفتح له سيف الذي سبق واختطفه وهو صغير واعطاه لوالدته الحالية فاطمة، وكان في ذلك الوقت جعفر العمدة في منزله كي يصالح سيف على فاطمة.

ومزح ثالث: "لو جعفر عرف سيف وقاله على الحكاية ووراه الفيديو كان سيف مسكه دلوقتي بس نعمل أيه المخرج عايز كدا وإحنا زهقنا والله"، بينما توقع رابع أن يعرف رمضان أنه بلال شامة بينما يستطيع الأخير الهروب منه للمرة الرابعة على التوالي خلال حلقات المسلسل.

جعفر العمدة| موعد عرض مسلسل محمد رمضان الحلقة 14 على dmc

أبطال وصناع مسلسل جعفر العمدة 

يشارك رمضان البطولة زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

ويعرض مسلسل جعفر العمدة حصريًا على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا.

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