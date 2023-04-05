جعفر العمدة| موعد عرض مسلسل محمد رمضان الحلقة 14 على dmc

انتهت أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 13 بطولة النجم محمد رمضان على أحداث مثيرة، بعدما وصل بلال شامة الذي خطف نجل رمضان أثناء ولادة مي كساب زوجته الأولى في المستشفى منذ 19 عامًا إلى منزل فاطمة أثناء وجود جعفر.

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 14

وانتهت الحلقة على طرق من بلال شامة ليفتح له سيف الذي سبق واختطفه وهو صغير واعطاه لوالدته الحالية فاطمة، وكان في ذلك الوقت جعفر العمدة في منزله كي يصالح سيف على فاطمة.

ومن المقرر أن تعرض الحلقة 14 من المسلسل على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساءً والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

كما تعرض الحلقة 14 من مسلسل جعفر العمدة على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا.

جعفر العمدة هو المسلسل الثالث الذي يجمع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي فقط سبق واشتركا في عدد من المسلسلات التي حققت نجاح كبير منها الأسطورة في 2016 والبرنس في 2020.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويعتبر مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان والنجوك زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وانطلق تصوير العمل في وقت مبكر عن باقي المسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان، لذلك فهو أول الأعمال التي تم الانتهاء من تصويرها للعرض في شهر رمضان، حيث تم تصوير آخر المشاهد قبل حلول الشهر الكريم بأسبوع كامل.