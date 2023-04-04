جعفر العمدة الحلقة 13.. أحمد سعد يقدم رباعية جديدة بعنوان «مين فينا يتلام» (فيديو)

شهدت الحلقة 13 من مسلسل جعفر العمدة الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان رباعية جديدة بصوت النجم أحمد سعد تحمل اسم “مين فينا يتلام”.

جعفر العمدة الحلقة 12 رباعية مين فينا يتلام

وعرضت رباعية “مين فينا يتلام” أثناء مشهد صفع “جعفر” (محمد رمضان) لشقيقه الأكبر “سيد” (أحمد فهيم) على وجهه أمام جميع أفراد أسرته في مشهد مؤثر.

رباعية “مين فينا يتلام” غناء أحمد سعد، وكلمات الشاعرة سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل وتوزيع موسيقي خالد نبيل، وهندسة صوتية تامر الزؤيبي.

رباعية اسمك الرحمن

وكانت عرضت رباعية بصوت أحمد سعد في الحلقة 11 وحملت اسم “اسمك الرحمن”، وهي توزيع موسيقي خالد نبيل، وألحان هيثم نبيل.

ويقدم النجم أحمد سعد تتر بداية ونهاية مسلسل جعفر العمدة والذي يتعاون في هذا العمل للمرة الثانية مع النجم محمد رمضان ويحمل تتر بداية المسلسل عنوان "وحشني نفسي" وهو من كلمات أحمد إبراهيم، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقي خالد نبيل، وهندسة صوت هاني محروس، فيما يحمل اسم تتر نهاية المسلسل عنوان “شيال الجبال” وهو من كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع موسيقي خالد نبيل، وهندسة صوت هاني محروس.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.