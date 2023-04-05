قلم «سيد» لـ«جعفر العمدة» يثير ضحك الجمهور

آثار مشهد ضرب سيد شقيق محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة له، ضحك جمهور السوشيال ميديا بعدما ضرب سيد زوجة الأول الفنانة زينة التي تجسد دور الزوجة الرابعة لرمضان؛ نتيجة إدعاء صباح لها بأنها قامت بإصابتها في رأسها.

وقام سيد بصفع زينة على وجهها، وفي تلك اللحظة يدخل محمد رمضان ليقوم بصفع سيد ويقول له: «طول عمرك عاملي مشاكل ودايمًا مصغرني رغم إني مكبرك مسبتليش اختيار».

وتقوم مشاجرة بين صباح وسيد بسبب تلك الصفعة التي شاهدها أهالي حي السيدة زينب، فيعود سيد لرمضان من جديد ويقوم بصفعه على وجهه قائلًا له: «كدة واحدة قصاد واحدة وأمي تروح تقول لصباح إني ضربتك» ليحتضنه رمضان ضاحكًا.

وعلق الجمهور على ذلك المشهد: «سيد وهو بيقول لجعفر اضربك قلم ويبقي واحد قصاد واحد فكرني بنفسي وأنا في تالتة رابع» وقال آخر: «لأ بس سيد هيدي قلم لجعفر هيجبلو شرخ في الفك».

يعرض جعفر العمدة حصريًا على قناة دي إم سي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول تاجر في السيدة زينب وهو جعفر المتزوج من ثلاث سيدات ويقابل زينة التي تطلب منه ٤٠ مليون جنيه من أجل إخراج والدها من السجن إلا أنه يساومها عبر الزواج منه.

المسلسل بطولة محمد رمضان، تشاركه فيه زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين، وهومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان.

ويعتبر مسلسل جعفر العمدة هو الوحيد الذي تم الانتهاء من تصوير كل مشاهده قبل حلول شهر رمضان الكريم، إذ أعلن صناعه أنهم قاموا بالتصوير المبكر حتى تمكنوا من الانتهاء قبل أسبوع من الشهر.

ويعد التعاون الثالث بين محمد رمضان والمخرج محمد سامي في الدراما بعد حققا سويًا نجاحات كبيرة خلال مسلسلي "الأسطورة" الذي تم عرضه في عام 2016، و"البرنس" الذي تم عرضه في عام 2020.