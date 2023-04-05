الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد ينعى مدير الأمن: كان رمزًا للصدق والنزاهة والتعاون والمحبة

اللواء مدحت عبد الرحيم
اللواء مدحت عبد الرحيم

نعى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، ببالغ الحزن والأسى اللواء مدحت عبدالرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد.

وقال المحافظ إن اللواء مدحت عبدالرحيم كان أحد رجال الشرطة المخلصين الذي ساهم في تحقيق الأمن والانضباط بالمحافظة، وكان دائم العمل والاجتهاد والإخلاص من أجل بورسعيد.

وأضاف أن الراحل لم يدخر جهدًا في تقديم الدعم المتواصل وتوفير المناخ المناسب للأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد خلال أداء عملها.

ودعا المحافظ أن يتغمد الله الراحل بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، مضيفًا: فقدنا رجلاً مخلصًا محبًا لوطنه وعمله، وكان رمزًا للصدق والنزاهة والتعاون والمحبة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

لقي اللواء مدحت عبدالرحيم، مدير أمن بورسعيد، مصرعه في حادث سير، اليوم الأربعاء، على محور 30 يونيو.

وقال مصدر إن مدير أمن بورسعيد كان يستقل سيارته الشخصية بمفرده، وتعرض لحادث انقلاب على طريق «الإسماعيلية - بورسعيد».

أحد رجال الشرطة الاجتهاد الرحيم الاخلاص الانضباط الحزن والأسى

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