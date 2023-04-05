لحن تبكيت يهوذا قبل احتفال الأقباط بـ خميس العهد 2023

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بخميس العهد 2023 يوم الخميس المقبل الموافق 13 من أبريل الجاري، حيث تتذكر الكنيسة تاسيس السيد المسيح لسر الافخاريستيا او سر التناول الذي يعتبر عنصرا اساسيا في كل قداسا الهيا.

خميس العهد 2023

ويؤمن الأقباط روح الله يحل على القربان وعصير الكرم في كل قداس الهي ليحولهما الى جسد ودم السيد المسيح اللذان سفكا عن البشر على الصليب تكفيرا لخطاياهم، وهو صلب العقيدة المسيحية.

ويبدأ يوم الخميس بزفة الخائن وهي زفة تقوم بها الكنيسة عكس عقارب الساعة وتقوم بالباس احد الشمامسة تونية وهي الزي الابيض الذي يرتدى في القداس والمراسم الكنسية، ليدور بظهره في مقدمة الدورة التي تكون عبارة عن نحيب على خطية يهوذا في انكاره للمسيح كما يقوم احد الشمامسة بقرع الدف بالمقلوب، كما يتلوا الشمامسة لنا يسمى بلحن تبكيت يهوذا.

كلمات لحن تبكيت يهوذا

يوداس او بارانوموس . أرجيريو ايبراثيساس اخريستون تيس . يوديس بارانوميس . ايذي بارانومي اي بي لافوميني تون اخريستون : استافرو ابروس اي لوسان ان تو اكرانيو توبو .

بارابان تون كاتا كريتون : آبيلفسان أفتون تون اكريتين : كي ذيسبوتين استافروسان .

اس تين ابليفران لونشين ايبي ثينديس : كي أوس ليستين : كسيلو ابروس ايلوسان ايثيكان : ان امنيمي أو أو اكتوو تافوو : ايجرياس تون لازارون .

يوداس . . .

أوسبير غار يوناس اتريس ايميراس ايمي نين : ان كيليا توو كيتوس أووتوس كي سوتير ايمون : اتريس ايميراس ايمي نين : ميطا طون تيث نيكوتون تون تافون : اي افراجيساندو .

يوداس . .

أوندوس آنيستي كي أوك اجنوسان ستراتيا أوتي : أوندوس ايجيرسيس أو سوتير توو كوزمو أو باثون كي اناداس ذيا توو : جينوس ايمون كيريي ذوكساسي : آمين .