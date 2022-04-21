مطران بورسعيد يصلى قداس خميس العهد بالمطرانية

صلّى الأنبا تادرس، مطران إيبارشية بورسعيد وتوابعها، صباح اليوم صلوات لقان وقداس خميس العهد بكنيسة القديس الأنبا بيشوى ببورسعيد، شاركه فى الصلوات عدد من الآباء الكهنة.

عقب انتهاء صلاة اللقان وقبل بدء صلوات القداس الإلهى، قام بغسل أرجل الآباء الكهنة والشمامسة، كما قام الأباء الكهنة بغسل أرجل الحاضرين.

ألقى تادرس عظة القداس متحدثا فيها عن بركات التناول وخدمة غسل الأرجل، قائلاً: إن السيد المسيح غسل أرجل تلاميذه لكى يعلمنا التواضع، فيجب علينا أن نسلك نحو بعضنا بالتعاليم التى علمنا بها المسيح حتى نكون شهودا له لا بالكلام بل بالعمل ومحبة بعضنا لبعض.

ويتميز لقان خميس العهد بالطّقس الكنسي الفريد الذي يقتدي فيه الكاهن بما فعله السيد المسيح حين غسل أرجل تلاميذه يوم خميس العهد وأمرهم بأن يفعلوا مثله على حسب قول الكتاب المقدس "فَإِنْ كُنْتُ وَأَنَا السَّيِّدُ وَالْمُعَلِّمُ قَدْ غَسَلْتُ أَرْجُلَكُمْ، فَأَنْتُمْ يَجِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَغْسِلَ بَعْضُكُمْ أَرْجُلَ بَعْضٍ، لأَنِّي أَعْطَيْتُكُمْ مِثَالاً، حَتَّى كَمَا صَنَعْتُ أَنَا بِكُمْ تَصْنَعُونَ أَنْتُمْ أَيْضًا".