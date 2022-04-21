الخميس 21 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رئيس أساقفة الإسكندرية يترأس قداس «خميس العهد» بكاتدرائية جميع القديسين

سامى فوزى
سامى فوزى

ترأس دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم الخميس، قداس خميس العهد بالخدمة الناطقة بالإنجليزية وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وتضمنت صلوات القداس قراءة الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد وسفر المزامير ثم قراءة الإنجيل والعظة. 

كما تضمن القداس خدمة غسل الأرجل امتثالا لما فعله المسيح مع تلاميذه بالإضافة لخدمة الشركة المقدسة (سر التناول) والتى بدأها المسيح يوم خميس العهد.

كما اشترك القس يشوع بخيت العميد المساعد بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية وراعى الخدمة الناطقة بالعربية  والقس ياسر كوكو مساعد المطران للخدمة السودانية فى صلوات قداس خميس العهد معًا، حيث قدموا خدمة غسل الأرجل والشركة المقدسة سويًا.

فيما ألقى الخادم  العلمانى بالكنيسة الأسقفية سليم فؤاد عظة اليوم للخدمة العربية والسودانية قائلا: كان اللقاء الأخير بين المسيح وتلاميذه هو الذى رسم به فريضة العشاء الربانى إذ أعطاهم أن يأكلوا جسده ويشربوا دمه مضيفا: لقد كانت الشركة مع المسيح هى الخبز الحقيقى الواهب الحياة الأبدية.

واحتفلت الكنائس المصرية اليوم بـ"خميس العهد"، وهو اليوم الذي يسبقه أربعاء البصخة ويليه الجمعة الحزينة.

“خميس العهد” وهو الخميس الأخير في أسبوع الآلام ويسبق عيد القيامة المجيد، يعرف أيضًا بالخميس المقدس أو الخميس الأسرار، وهو ذكرى العشاء الأخير للسيد المسيح مع تلاميذه، أيضًا في يوم خميس العهد تم القبض على المسيح ليلًا بعد خيانة يهوذا له وتسليمه لليهود ومحاكمته بتهمة التجديف، ويعد يوم خميس العهد ذكرى اليوم الذي غسل فيه المسيح أرجل التلاميذ.

وفي طقس خميس العهد يقوم الكهنة في الكنائس برشم أرجل المصلين، ورشمهم بالزيت في قداس خميس العهد، اقتداءً بالسيد المسيح.

وخلال قداس خميس العهد، يترأس طقس البابا "اللقان" الذي يشهد عملية غسيل أرجل الشعب اقتداءً بالسيد المسيح.

دكتور سامي فوزي قداس خميس العهد الناطقة بالانجليزية وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك الانجيل بكاتدرائية جميع القديسين

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وائل لطفي

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