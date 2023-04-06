تهديد الديموقراطية.. «الجارديان» تكشف السر وراء سلسلة محاكمات ترامب في أمريكا

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على المحاكمة التي جرت، الثلاثاء، للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي دفع فيها بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية، متعلقة بتزوير سجلات تجارية خاصة بمدفوعات مالية قام بها لإخفاء علاقاته النسائية في الأسابيع التي سبقت انتخابات الرئاسة عام 2016.

- تهديد الديمقراطية الأمريكية

وأفادت الصحيفة أن المدعين العامين كرروا في قاعة المحكمة التي عُقدت في نيويورك بأن القضية لم تتعلق فقط بتزوير في السجلات التي قام بها ترامب، ولكن في إمكانية تغيير هذه الممارسات لمسار الانتخابات، ومهدت له الطريق للفوز في الانتخابات عام 2016، حيث تُعد التهم الجنائية جزءًا فقط من الصورة عندما يتعلق الأمر بتدخل ترامب في الانتخابات، والتهديدات التي يمثلها على الديمقراطية الأمريكية.

و قال محامي الانتخابات نورم آيزن، "هذه ادعاءات جنائية خطيرة جدًا تهم ديمقراطيتنا نظرًا لتأثير دفع هذه الأموال الهادئة في قمع فضيحة، وإنقاذ حملة ترامب، وتغيير نتائج انتخابات عام 2016 بهذا التدخل غير المباشر".

وأوضحت الصحيفة أن لائحة الاتهام هذا الأسبوع قد تكون هي المرة الأولى التي يُحاسب فيها ترامب - أو أي رئيس في تاريخ البلاد - على عمل إجرامي، لكن قد لا تكون هذه هي المرة الوحيدة التي يواجه فيها ترامب مزاعم أمام المحكمة هذا العام.

- دعوى قضائية حول جهود ترامب لإلغاء نتائج انتخابات 2020 في جورجيا

وتابعت أنه بالرغم من أن أول لائحة اتهام لرئيس سابق تأتي في محاكمة حول تزوير سجلات تجارية، إلا أن هناك أيضًا دعوى قضائية في مقاطعة فولتون حول جهود ترامب لإلغاء نتائج انتخابات 2020 في جورجيا والقضايا المتعددة التي تنطوي على دوره في التحريض على أعمال شغب في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهات القضائية في الولايات المتحدة، ترغب في إرسال رسالة من إصدار حكم إدانة ضد ترامب، وهو أنه لا يوجد أي شخص في الولايات المتحدة فوق القانون، بما في ذلك الرئيس السابق، وهو مكون أساسي من الديمقراطية التي ترغب الولايات المتحدة في إصلاحها.

وأضافت أن العديد من دول العالم حاكمت رؤساء حاليين وسابقين، ولكن الولايات المتحدة لم تشهد أمر مماثل من قبل.