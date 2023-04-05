شيخ الأزهر: واجب العلماء التصدى لظاهرة المغالاة فى مهور الزواج

تحدث الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن غلاء المهور، معتبرًا أن صمت علماء الإسلام كان صمتًا مريبًا فيما يخص غلاء المهور حتى صارت المهور العقبة في الزواج، مضيفًا "كان من واجب العلماء التصدي لتلك الظاهرة وأن يضربوا الأمثال بأنفسهم وأولادهم للتخلص من تلك الظاهرة".

وأضاف شيخ الأزهر، خلال تقديمه لبرنامج "الإمام الطيب"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن المهر رمز يعبر عن الرغبة القلبية في الارتباط، وهناك نصوص شرعية أصلية صارت من قبيل المسكوت عنها فيما يخص المهور.

وتابع "النبي، صلي الله عليه وسلم، أشار بالمهور أن تكون ملء الكف طعاما، أو خاتمًا من حديد، أو نعلين، أو تعليم الزوجة سورة من القرآن ولو من قصار السور".

وواصل "النبي كان يعلم أن فتح الباب للمغالاة في المهور يحول الرمز إلى كونه ثمنًا تقدر به سلعة السوق، بالمساومة أو المفاضلة، فتصبح مهور الطبقة الثرية أكثر تعبيرا عن الحب من المهور الطبقات غير الثرية".