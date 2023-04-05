الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تجنب الكافيين .. كيفية الحصول على نوم عميق بشكل أفضل

النوم
النوم

يحرص كثيرون من الأشخاص على النوم بشكل أفضل خاصة خلال أيام العمل الشاق، ومن أهم أسباب النوم العميق والتخلص من الأرق، وضع نظام غذائي سليم، لذا نرصد بعض النصائح من شأنها تحسن جودة النوم والاستيقاظ بشكل نشيط ولا نميل للنعاس في وسط اليوم.

 

تجنب الكافيين: 

يمكن أن يتداخل الكافيين مع نومك عن طريق جعل النوم أو البقاء نائمًا أمرًا صعبًا.  تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية في وقت متأخر من اليوم

الحد من استهلاك الكحول: 

على الرغم من أن الكحول يمكن أن يساعدك على النوم في البداية ، إلا أنه يمكن أن يعطل نومك في وقت لاحق من الليل. من الأفضل الحد من استهلاك الكحول أو تجنبه تمامًا.

تناول أطعمة غنية بالتريبتوفان

: التربتوفان هو حمض أميني يساعد على إنتاج السيروتونين ، وهو ناقل عصبي ينظم النوم. الأطعمة مثل الديك الرومي والحليب والبيض والمكسرات غنية بالتريبتوفان ويمكن أن تعزز النوم بشكل أفضل.

حافظ على رطوبتك

 شرب كمية كافية من الماء خلال اليوم يمكن أن يساعدك على البقاء رطبًا وتجنب اضطرابات النوم المرتبطة بالجفاف.

احتساء شاي الأعشاب 

يمكن أن يساعدك شرب شاي الأعشاب مثل البابونج أو شاي جذور الناردين قبل النوم على الاسترخاء والنوم بشكل أسرع.

لا تأكل وجبات ثقيلة قبل النوم 

تناول وجبة كبيرة قبل النوم قد يجعل من الصعب عليك النوم.  من الأفضل تناول وجبة خفيفة قبل النوم بساعات قليلة

تجنب الأطعمة الحارة

 يمكن للأطعمة الحارة أو الحمضية أن تسبب عسر الهضم أو الحموضة المعوية ، مما قد يجعل النوم صعبا.

 

نظامك الغذائي جودة نومك والاستيقاظ النصائح الغذائية نوم أفضل للنظام الغذائي الصحي تأثير إيجابي تناول الأطعمة الغنية بالتريبتوفان

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