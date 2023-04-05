حزب الإصلاح والنهضة يدين اقتحام المسجد الأقصى الشريف

أدان حزب الإصلاح والنهضة اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى الشريف، فجر اليوم الأربعاء، وما صاحب ذلك من اعتداءات أدت إلى وقوع إصابات عديدة بين المصلين والمعتكفين، بمن فيهم من النساء، فى انتهاك سافر يتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.

وطالب حزب الإصلاح والنهضة المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته فى وضع حد لتلك الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة، والتصدي إلى هذا العبث الذي سيكون له نتائج خطيرة على الجميع وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.

وثمن حزب الإصلاح والنهضة البيان الصادر عن وزارة الخارجية، فجر اليوم الأربعاء، الذي حملت فيه مصر إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسئولية هذا التصعيد الخطير وطالبتها بالوقف الفورى لتلك الاعتداءات التى تروع المصلين الذين اتخذوا من بيت الله سكنًا آمنًا فى أيام شهر رمضان المبارك.

وكانت أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، فجر الأربعاء، اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى الشريف، وما صاحب ذلك من اعتداءات سافرة أدت إلى وقوع إصابات عديدة بين المصلين والمعتكفين، بمن فيهم من النساء، في انتهاك لجميع القوانين والأعراف الدولية.

واعتبرت مصر أن مثل هذه المشاهد البغيضة والمستنكرة، والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة، تؤجج مشاعر الحنق والغضب لدى جميع أبناء الشعب الفلسطينى، والشعوب الإسلامية وأصحاب الضمائر الحية على مستوى العالم، مطالبةً السلطات الإسرائيلية بالوقف الفورى لتلك الاعتداءات التي تروع المصلين الذين اتخذوا من بيت الله سكنًا آمنًا في أيام شهر رمضان المبارك.

وحملت مصر إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه أن يقوض من جهود التهدئة التي تنخرط فيها مصر مع شركائها الإقليميين والدوليين، مطالبةً بتحمل المجتمع الدولى مسئوليته في وضع حد لتلك الاعتداءات، وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.