الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يشدد على متابعة رصف الطرق والمحاور المرورية ميدانيا

رصف الطرق بالمنوفيه
رصف الطرق بالمنوفيه

أكد اللواء ابراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، المتابعة الميدانية لخطة الرصف الجارى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على تكثيف الجهود والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتقديم التيسيرات اللازمة لنهو كافة الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة.

ومن هذا المنطلق، أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء عن متابعته لأعمال قطع الفرمة بشارع ترعة الغزالية بميت شهالة والذى يربط شارعي المعهد الديني وماكينة سراج الدين بطول (١) كم تمهيداً لأعمال الرصف، بالإضافة إلى متابعة رفع المخلفات ونواتج التطوير بتغطية مصرف الشهداء بقرية شمياطس وتسوية الطريق وذلك عقب الانتهاء من رصف قطاع الشهداء / شمياطس استعداداً للبدء في الأعمال التحضيرية لرصف القطاع الثاني بالطريق (شمياطس / ساحل الجوابر)، وكذا تركيب بلاط الإنترلوك بالأرصفة الجانبية بشارعى مطبعة خطاب بطول ٣٠٠ متر وبيع المصنوعات ٢٠٠ متر وذلك ضمن خطة رصف (16) شارع بنطاق المدينة.

وفى مركز منوف، تابع رئيس الوحدة المحلية بدء رصف شارع مسجد التقوي بطول (300) متر وتركيب البلدورات بشارع ريحان وقطع الفرمة بشارع الشوربجى ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، فضلا عن إنشاء ممشى البطحة البحرية تمهيداً للأعمال الخرسانية المطبوعة وتركيب البرجولات ومقاعد للمواطنين والمساحات الخضراء لإضفاء مظهراً جماليا بالمدينة.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع  استمرار الأعمال التحضيرية بمتفرعات شارعى المركز الصحي وعبد ربه ومتفرعات بورسعيد و شارع ترعة البهجي  والجيش بنطاق المدينة، مؤكدا على التواجد الميدانى  بمواقع العمل والتواصل مع الشركات المنفذة لتسريع معدلات الآداء بكافة الشوارع المدرجة بالخطة بواقع (7) شوارع ومتفرعاتهم.

كما تابعت رئيسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أعمال قطع الفرمة بشارعى مدرسة الصنايع وبحرى السكة الحديد، وذلك ضمن (34) شارع مستهدف تطويرهم ورصفهم ضمن العام المالي الحالي بتكلفة (30 مليون و600 ألف جنيه) موزعة على (6) مربعات سكنية بالمدينة.

وفى نطاق حي شرق شبين الكوم، تابعت رئيسة الحى أعمال قطع الفرمة بشارع النصر ولبيب الزناتى، بالإضافة إلى استمرار التطوير بمحور ترعة المعهد بالطريق الرابط بين مصطفى كامل البحري و طريق ميت خاقان، وذلك ضمن خطة المحافظة لخلق محاور مرورية جديدة وتخفيف الاختناقات المرورية بالعاصمة.

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