الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«طلاب من أجل مصر» ينظمون إفطارًا جماعيًا لـ500 صائم بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

وسط أجواء رمضانية، شارك الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مساء الثلاثاء، حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة القاهرة، بساحة الحرم الجامعي لطلاب جامعة القاهرة من مختلف الكليات، وذلك في إطار حرص إدارة جامعة القاهرة على التواصل الدائم مع الطلاب في جميع الأوقات والمناسبات.

ورحب الدكتور الخشت بالطلاب من مختلف الكليات، والذين يمثلون مختلف الأطياف تحت شعار الوطن الواحد، والذين يعملون من أجل مصر كلها ومن أجل المصريين كلهم بدون أي تمييز من أي نوع.

وقدم الدكتور محمد الخشت، التهنئة لأبنائه من طلاب الجامعة بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده عليهم وعلى مصر والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، كما هنأهم بذكرى انتصار حرب العاشر من رمضان، حرب العزة والكرامة التي حطمت أساطير عسكرية وأصبحت تُدرس في كبرى الأكاديميات العسكرية.

وأوضح الدكتور الخشت، أهمية "التيار الوطني العام" الذي يعمل في المساحات الوطنية المشتركة من أجل الناس والوطن ومن أجل مصر، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على التواصل المستمر مع طلاب الجامعة ومشاركتهم مختلف المناسبات بهدف جمعهم على مائدة واحدة لخلق جو أسري وتعزيز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين الطلاب من مختلف الكليات.

وأشاد الدكتور محمد الخشت، بحسن التنظيم لحفل الإفطار الجماعي والذي حضره أكثر من 500 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، وأظهروا خلاله السلوك المتحضر والتمتع بروح العطاء، مما أدى إلى خروج الإفطار الجماعي بالشكل الأمثل.

وقد حضر حفل الإفطار الجماعي نواب رئيس جامعة القاهرة، وأمين عام الجامعة وعدد من عمداء الكليات، ومستشاري رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ومنسق عام طلاب من أجل مصر، ومنسق عام أسرة من أجل مصر بجامعة القاهرة، واتحاد طلاب جامعة القاهرة، وأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة. 

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