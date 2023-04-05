الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد تصدره تريند جوجل.. مواعيد وتفاصيل الحلقة 13 من مسلسل «الصفارة»

الصفارة
الصفارة

تصدرت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "الصفارة" للنجم أحمد أمين، مؤشرات البحث على موقع "جوجل"، والذي يعرض على قناة dmc خلال أيام شهر رمضان المبارك.

أحداث الحلقة الثالثة عشر

وشهدت الحلقة الثالثة عشر محاولة "شفيق" معرفة ما مشاكل حياته الجديدة، المليئة بالرفاهيات والأشخاص المُحيطين به ويحبهم وكأن كل شئ مُفصل على الحياة السعيدة التي يتمناها أي شخص.

وجاءت اللحظة التعيسة عندما علم أن الأزمة الجديدة في حياته هي أنه يعاني مرضا خبيثا، وأن شقيقه تبرع له بكليته كي يعيش ولكن بلا أمل، وهنا أدرك "شفيق" أنه ما زال بحاجة إلى "الصفارة" لكنه لا يعلم مكان الشخص الذي منحها له.

مواعيد عرض مسلسل "الصفارة"

يعرض مسلسل "الصفارة" المكون من 15 حلقة على قناة dmc في تمام الساعة 7.45 مساءً، والإعادة الساعة 12.45 صباحاً، والساعة 12.15 ظهراً.

كما يعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساءً، والإعادة الساعة 5.45 صباحا،ً والساعة 4.45 ظهراً، بالإضافة إلى العرض على منصة watch it في تمام الساعة 8 مساء، ويعرض أيضًا على شاشة قناة الحكايات الساعة 8.30، والإعادة الساعة 2.30 بعد منتصف الليل، وفي الـ8.30 صباحًا من اليوم التالي.

أبطال مسلسل "الصفارة"

مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوامحمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

تدور أحداث المسلسل حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فبهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجأت الغير متوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.

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