الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عضو لجنة الزراعة بالنواب: قرار حظر زراعة القطن الأمريكى يحافظ على سلالة المصرى

إبراهيم الديب
إبراهيم الديب

قال إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إن وزارة الزراعة أعلنت عن تقاوى بذرة القطن لموسم عام 2023، والتي تم البدء في زراعتها الشهر الحالي، حيث حدد وزير الزراعة هذا العام أماكن وأصناف زراعة القطن، في خطوة جيدة لزيادة محصول القطن لهذا العام.

وأوضح "الديب"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن وزير الزراعة السيد القصير قد حذر من زراعة القطن من النوع الأبلاند (الأمريكى) أو أى نوع من أنواع القطن قصير التيلة وغيره من أصناف القطن، وذلك للحفاظ على عدم تلوث القطن المصرى الأصيل بصفات وراثية أخرى، تؤدى إلى ضعف السلالة.

وأوضح الديب أن القطن المصري من أجود أنواع القطن في العالم، وهذا متعارف عليه منذ القدم، وعرفت مصر في العالم أنها تمتلك القطن طويل التيلة والذي ميز مصر والمنتج المصري عن غيرها، مشيرًا إلى أن القطن المصري يتميز بأنه طويل التيلة، كما يتميز بالنعومة التي تؤهله للاستخدام في صناعة المنسوجات العالية الجودة، بخلاف الفصائل الأخرى من القطن المنتشرة في بقاع العالم، ولا شك أن القطن المصري قد لعب دورًا مهمًا وحيويًا في اقتصاد مصر.

إبراهيم الديب عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي مجلس النواب ارة الزراعة واستصلاح الأراضي القطن المصري

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