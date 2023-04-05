الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

اليوم.. عروض فنية وورش حكى للأطفال فى معرض فيصل للكتاب

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

يقدم معرض فيصل للكتاب، بدورته الحادية عشرة، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، مساء اليوم الأربعاء، رابع أيامه، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية التي ترافقه طيلة أيامه.

ويشهد اليوم، عقد ندوة بعنوان «مكارم الأخلاق في الرسالة المحمدية» يديرها الدكتور أحمد هاشم البطريق، ويشارك فيها الشيخ محمود محمد الأبيدي، إمام مسجد فاطمة الزهراء، كما تقدم الهيئة العامة للكتاب مجموعة من الورش للأطفال، فضلا عن الورش التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي لثقافة الطفل، إلى جانب معرض لمنتجات الحرف التراثية والتقليدية.

كذلك تقدم وزارة الأوقاف ورشة حكي للأطفال، وعرضا فنيا لفرقة عمرو حمزاوي، ويقدم السيرك القومي لعرض على خشبة المعرض، فضلا عرض لفرقة التنورة التراثية التابعة لقصور الثقافة.

ومن ناحية أخرى يقدم المعرض خصومات على الإصدارات التي تشارك بها الهيئة العامة للكتاب، وباقي قطاعات الوزارة، ويشارك في الدورة الحالية ما يقرب من 30 ناشرا.

معرض فيصل للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب ندوة بعنوان مكارم الأخلاق مكارم الأخلاق الدكتور أحمد هاشم البطريق

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