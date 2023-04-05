الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

خير من ألف شهر.. متى تاريخ ليلة القدر 2023 وماهو فضلها؟

ليلة القدر
ليلة القدر

تعد ليلة القدر كنز ثمين للمسلم إذا منَ الله عليه بإحيائها لذلك يحرص المسلمون على معرفة تاريخ ليلة القدر، فالعبادة فيها خير من ألف شهر قال رب العزة:  "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ.. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ.. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ.. سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ"، وهي ليلة ينتظرها المسلمون من عام لأخر، ويخشوا أن يحرموا منها في العام المقبل لذا يحاولوا اغتنمها والسؤال عنها. 

 

متى تاريخ ليلة القدر في رمضان 2023؟

ويتصدر البحث عن متى تاريخ ليلة القدر 2023؟.. محركات البحث بعد انقضاء الثلث الأول من شهر رمضان و يعد تاريخها من أهم التواريخ التي يبحث عنها الجميع منذ أول ليلة من شهر رمضان الفضيل ، وذلك لما عرفوا فضل تلك الليلة حيث إنها خير من ألف شهر ، وفيها تكتب الأقدار والأرزاق فإذا أصابتك إحدى نفحات هذه الليلة المباركة تتغير حياتك إلى أفضل مما تتمني وتتحقق أحلامك المستحيلة وأكثر، ولعل هذا ما يفسر زيادة البحث عن متى تاريخ ليلة القدر 2023، باعتباره تاريخ لبداية حياة جديدة أجمل تحمل لك من العوض الجميل ، الذي ينسيك كل مُر مر.

موعدها وأفضل الأدعية|علامات ليلة القدر 2023

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موعد  ليلة القدر 2023

وحددت دار الإفتاء المصرية، متى تاريخ ليلة القدر 2023، إنه قد اختلف العلماء في تعيين ليلة القدر، إلا أنه بحسب الصحيح المشهور أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان يمكن حصرها في خمس ليالي وترية تبدأ من مغرب هذه الأيام الخمسة في شهر إبريل الميلادي لعام 2023 ، فيمكن تحديد ليلة القدر  في العشر الأواخر من رمضان 2023 وترقبها في هذه الأيام: 

 

1. ليلة الحادي والعشرين من رمضان: وتبدأ من مغرب يوم الثلاثاء الموافق 11 إبريل الميلادي و20 رمضان.

2. ليلة الثالث والعشرين من رمضان : وتبدأ من مغرب يوم الخميس الموافق 13 إبريل الميلادي و22 من رمضان.

3. ليلة الخامس والعشرين من رمضان: وتبدأ من مغرب يوم السبت الموافق 15 إبريل الميلادي و24 رمضان.

4. ليلة السابع والعشرين من رمضان: تبدأ من مغرب يوم الإثنين الموافق  17 إبريل ميلاديًا و26 من رمضان.

5. ليلة التاسع والعشرين من رمضان: تبدأ من مغرب يوم الأربعاء الموافق 19 إبريل الميلادي و28 رمضان. 

تاريخ ليلة القدر 2023

 وأوضحت “ الإفتاء” عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الذي عليه أكثر العلماء أنها ليلة سبع وعشرين، وحجتهم حديث زر بن حبيش قال : قلت لأبي بن كعب إن أخاك عبد الله بن مسعود يقول : من يتم الحول يصب ليلة القدر فقال : يغفر الله لأبي عبد الله لقد علم أنها في العشر الأواخر من رمضان وأنها ليلة سبع وعشرين ولكنه أراد ألا يتكل الناس ثم حلف لا يستثنى أنها ليلة سبع وعشرين.

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