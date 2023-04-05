ترتيب هدافى الدورى الممتاز بعد فوز المصرى على الزمالك

واصل أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة انفرده بصدارة قائمة هدافي الدوري الممتاز برصيد 10 أهداف بعد انتهاء المباريات الثلاثة، التي أقيمت الثلاثاء، وأسفرت عن فوز المصري على الزمالك 3-2 وتعادل أسوان مع سموحة 1-1 والداخلية مع فاركو بدون أهداف.

واحتل الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري المركز الثاني برصيد 9 أهداف يليهما أحمد سيد زيزو نجم الزمالك ومحمد حمدي زكي مهاجم أسوان في المركز الثالث برصيد 8 أهداف ثم رمضان صبحي نجم بيراميدز والجزائري رزقي حمرون مهاجم فاركو ولكل منهم 7 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد مباريات اليوم

1- أحمد الشيخ "غزل المحلة" برصيد 10 أهداف منهم ثلاثة أهداف من ركلات جزاء.

2- الأنجولي كريستوفاو مابولولو "الاتحاد السكندري " برصيد 9 أهداف منهم هدف من ركلة جزاء.

3- أحمد سيد زيزو "الزمالك"، ومحمد حمدي زكي "أسوان"، ولكل منهما 8 أهداف.

4- رمضان صبحي "بيراميدز"، والتونسي رفيق كابو "إنبي" ، والجزائري رزقي حمرون "فاركو"، ولكل منهم 7 أهداف.

5- أحمد ياسر ريان “سيراميكا كليوباترا”، وكريم بامبو “البنك الأهلي”، ولكل منهما 6 أهداف.

6- محمد شريف "الأهلي"، ومحمد الشامي “الإسماعيلي ”، ومروان حمدي "المصري"، ومصطفى فتحي “بيراميدز”، وحسام حسن “سموحة”، والأوغندي جوزيف أوشايا، وعبدالرحمن خالد، والنيجيري جون أوكلي “المقاولون”، وكريم طارق "طلائع الجيش"، ومحمد رضا "فيوتشر"، وسمير فكري "الداخلية "، ومصطفى زيكو "حرس الحدود"، ولكل منهم خمسة أهداف.

7- يوسف أسامة نبيه "الزمالك"، ومحمود علاء “الاتحاد السكندري”، ومحمد عبد اللطيف جريندو “المصري”، والغاني بنجامين بواتينج "سموحة"، والجنوب إفريقي فخري لاكاى "بيراميدز"، وعمر سافيولا "المقاولون"، وعلي فوزي وأحمد أمين أوفا “إنبي”، وإسلام محارب “طلائع الجيش”، ومحمد هلال “البنك الأهلي”، والنيجيري جابريل أوروك “غزل المحلة”، ومروان محسن “ فيوتشر”، ولكل منهم 4 أهداف.

8- عمرو السولية وأحمد عبدالقادر ومحمود كهربا والتونسي علي معلول "الأهلي"، والتونسي سيف الجزيري “الزمالك”، والتونسي إلياس الجلاصي "المصري"، والنيجيري أوستن أموتو وإبراهيم حسن "الاتحاد"، وإبراهيم عادل والتونسي فخر الدين بن يوسف "بيراميدز"، ولكل منهم ثلاثة أهداف.

9- حسين فيصل "سموحة"، وخالد قمر وأحمد سمير "طلائع الجيش"، والكاميروني جوزيف جوناثان وعمر كمال عبد الواحد "فيوتشر، ومحمود قاعود "البنك الأهلي"، والنيجيري جون إيبوكا "سيراميكا كليوباترا"، والأنجولي ديلسون كاموني والمغربي أحمد بلحاج "أسوان "، ومصطفى فوزي والنيجيري رشيد أحمد "الداخلية"، ولكل منهم 3 أهداف.

10- كريم فؤاد والجنوب إفريقي بيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة "الأهلي"، وإمام عاشور وأحمد أبوالفتوح وعمرو السيسي وشيكابالا "الزمالك"، ولكل منهم هدفان.