50 عاما من الفخر

ذكرى العاشر من رمضان عزيزة علينا جميعا وخصوصا الأجيال التى عاصرت تلك الأيام . كل عام ومصر بخير وكل عام وجيش مصر بخير . فى تلك الأيام الراسخة فى وجدان المصريين تمكنت مصر من عبور الهزيمة ومن تجاوز ما أسماه البعض بالنكسة وتمكنت من قلب المعادلة تماما من بلد تم إحتلال جزء من أراضيه إلى بلد حقق الأنتصار وأجبر القوى الدولية على إدانة المحتل الأسرائيلى وعلى توقيع إتفاقية سلام سبقتها مفاوضات كامب ديفيد .

كان قرار الحرب مفاجأة وكان قرار السلام مفاجأة ، من رفضوا اللحاق بذلك المشهد المهيب دفعوا الثمن غاليا ، وما زال البعض يعانى من تبعات الاحتلال وبالتحديد سوريا وفلسطين ، أما من عارضوا الرئيس الراحل السادات سواء داخليا وخارجيا فقد أهملهم التاريخ .

التاريخ لا يذكر الا المنتصرين أما المهزومين فقد أهال عليهم التاريخ التراب . هذا ما حدث فى الحرب العالمية الأولى والثانية .

أدبيات حروب القرن العشرين سمحت للمنتصر بكتابة تاريخ جديد ، وهذا ما حدث مع الولايات المتحدة والحلفاء إذ تم كتابة المئات من الكتب والأف المقالات حول النصر كما تم إنتاح المئات من الأفلام التى تجسد بطولات جنود الحلفاء .

فى حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر المقدسة قدمنا بعض الأعمال الدرامية كما قدمنا بعض الأفلام ولكنها ليست كافية للأسف الشديد .

هناك جيل جديد بل أجيال لا تعلم عن نصر أكتوبر الا القليل وهذه مهمة صناع الدراما والسينما ، حاولنا تقديم مسلسلات درامية تجسد مقاومة جنودنا للأرهاب فى سيناء ، لكننا نأمل كتابة قصص النضال الحقيقية للمصريين فى حرب الاستزاف وإعادة بناء الجيش المصرى .

لقد سمعت قصص يشيب لها الولدان مباشرة من بعض أبطال حرب أكتوبر وبعضهم ما زال يعيش بيننا – متعهم الله بالصحة – فى هذه القصص استعداد لفداء الوطن فى أى لحظة ، المقاتلون المصريون على متن الطائرات الحربية قدموا قصصا يفخر بها كل شاب مصرى الأن المهم إستلهام هذه القصص وتقديمها فى قوالب سينمائية حقيقية يمكن أن يحصلوا من خلالها على جوائز دولية .

لا تعنينا الجوائز بقدر أن تلتصق ذكرى النضال والأستعداد لحرب العاشر من رمضان بالذاكرة الجمعية للمصريين ، نعم هناك أزمة أقتصادية تمر بها مصر والعالم بسبب الركود العالمى الناتج عن أزمة وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ، لكن مصر صامدة حتى الأن لم يشعر أحد بنقص فى السلع سواء قبل رمضان أو بعده ، حالة من التضامن الأجتماعى سادت بين المصريين من كل الفئات مع الغير قادر وهذا نابع من قدرة المصريين دائما على مواجهة الأزمات فى تاريخها المعاصر والقديم .

لقد أشتهر الجنرال كارل فون كلاوفيتز بمقولة " أن الحرب إمتداد للسياسة لكن بوسائل أخرى " كما قال " أن الهدف من الحرب هو جعل العدو ينفذ ارادتك " وهذا ما حدث فى حرب العاشر من رمضان إذ تمكنت مصر من إجبار واشنطن على التحرك تجاه أزمة الشرق الأوسط بعد أن كان كيسنجر يردد بأن الولايات المتحدة لن تتحرك الا إذا أصبحت الأزمة على سطح من الصفيح الساخن وهو ما حدث إذ أربك الهجوم المصرى حسابات واشنطن بعد صرخات اسرائيل المدوية مطالبة بجسر جوى لانقاذها ومن يعود إلى أحاديث هنرى كيسنجر وزير خارجية أمريكا السابق ومستشارها للأمن القومى نجده يتحدث بأسهاب عما حدث يوم العاشر من رمضان " السادس من أكتوبر " العظيم الذى مثل مفاجأة كبرى وفقا لعلوم الحرب التى تدرس فى الأكاديميات العسكرية فى العالم .

قال كيسنجر : " أن هزيمة إسرائيل خلال حرب 1973 كانت خارج إطار التفكير ، أن انتصار التحالف العسكرى العربى السوفيتى ضد التحالف الأمريكى الأسرائيلى كان يمكن أن يمزق استراتيجية واشنطن فى الشرق الأوسط وكان يمكن أن يرسل رسالة لحلفاء أمريكا خلال الحرب الباردة بأنه يمكنهم الاعتماد على الاتحاد السوفيتى " .

أن ذكريات حرب العاشر من رمضان المجيدة ينبغى أن تكون هناك فى قلب كل مصرى بقدرة مصر على حماية حدودها وبقدرة أبنائها على تقديم التضحيات بلا خوف أو وجل فى كل وقت وفى كل زمن . كل عام وأنتم بخير .