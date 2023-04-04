الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

استمرار غياب «الفار».. اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الغد

بيريرا
بيريرا

واصلت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة البرتغالى ميلو بيريرا، عدم تعيين حكام للفار ضمن الأطقم التحكيمية لمباريات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم، وذلك كنوع من المساواة بين الجميع فى تلك الجولة بالرغم من التوصل لحل فى أزمة الشركة المسئولة عن تطبيق تقنية الفار فى الدورى المصرى .

وأعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أمس، إنهاء أزمة تقنية الفيديو فى مباريات الدورى بعد جلسة مشتركة مع مسئولى اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ورابطة الأندية برئاسة أحمد دياب وكذلك الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية باعتبارها الراعى الرسمى لاتحاد الكرة .

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، حكام مباراتي غدا الأربعاء ضمن الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.

وأكدت تعيينات الحكام استمرار غياب تقنية الفيديو برغم حل الأزمة مع الشركة المسؤولة عن تطبيقها، والتى تطالب اتحاد الكرة بضرورة تسديد المستحقات المتأخرة لها لدى الجبلاية عن السنوات السابقة والتى وصلت إلى 40 مليون جنيه وفقا لبعض التصريحات الخاصة بمسئولين فى الجبلاية .

وجاءت تعيينات الحكام في مباراة الأهلي وغزل المحلة، محمود البنا حكما للساحة، محمد فاروق وحسن رمضان كمساعدين، إبراهيم محمد حكما رابعا.

فى حين يدير مباراة المقاولون العرب مع بيراميدز أحمد حمدى حكما للساحة ويعاونه كل من ماجد المليجى مساعد أول وعلاء عبد الباسط مساعد ثان، وأحمد ناجى حكم رابع .

ومن المقرر ان تشهد مباريات الجولة الـ 23 عودة تقنية الفيديو للمباريات من جديد، حتى لا تعترض الاندية على الاخطاء التى تحدث فى غياب تقنية الفار والتى تسببت فى أزمات عديدة قبل سنوات وكانت سببا رئيسيا فى المشاكل والازمات التى يعانى منها التحكيم المصرى على مدار السنين .

40 مليون جني أشرف صبحي وزير اتحاد المصري لكرة القدم 40 مليون أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري أشرف صبحي الإعلامي البرتغالي

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