الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رمضان 2023| أفضل دعاء للمتوفى

دعاء للمتوفى
دعاء للمتوفى

تفتح السماء أبوابها، وتستجيب الدعوات خلال شهر رمضان المبارك، ويتزايد التساؤل عن دعاء للمتوفى فى رمضان 2023، ويعتبر الشهر هو شهر التعبد والطاعة، لذا فالدعاء للميت بشهر رمضان بمثابة فرصة عظيمة لكافة المؤمنين لطلب المغفرة والرحمة للشخص الميت، ولتعزيز الصلة بين المتوفي وبين الله.

دعاء للمتوفى فى رمضان 2023.. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات الأحياء    

وتستعرض "الدستور" دعاء للمتوفى فى رمضان 2023

كما أن الدعاء للميت في شهر رمضان هو عبادة وطريقة للتعبير عن المحبة للإنسان ولإن كان ميتا، في الرجاء الله للقيام بطلب الرحمة والمغفرة له وبشهر رمضان ستزيد أهمية هذا الدعاء، حيث سيتم تضاعف الحسنات والأجور بهذا الشهر الفضيل، وسيتم فتح أبواب السماء والإغفال للذنوب والخطايا، ولذلك فإن يكون الدعاء للميت في هذا الشهر الكريم يعتبر فرصة للمغفرة للميت.

موعدها وأفضل الأدعية|علامات ليلة القدر 2023

موعد ليلة القدر 2023.. وأبرز الأدعية

دعاء للميت في شهر رمضان 2023

  • اللهم اغفر لفلان (اسم الميت) وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
    - اللهم أسكنه فسيح جناتك واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، واجعله من أهل التقوى والإيمان.
    - اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، وتجاوز عن سيئاته وأسألك أن تفسح له في قبره مد البصر.
    - اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره مد البصر، واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.
    - اللهم اغفر لفلان وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
    - اللهم إنا نسألك بحق هذا الشهر الكريم أن تجعل قبر فلان (اسم الميت) روضة من رياض الجنة، وأن تتجاوز عن سيئاته وأن تسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.
    - اللهم اجعل لفلان (اسم الميت) في قبره نورا وسكنًا وراحة، ولا تجعل له في قبره.
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