الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الثقافة والسياحة الصينى يختتم زيارته لمصر بجولة فى المتحف القومى للحضارة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

زار وهو هيبنج وزير الثقافة والسياحة الصيني والوفد المرافق له، اليوم، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وكان في استقبالهم  الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، والذي اصطحبهم  في جولة تعريفية للمتحف استعرض خلالها التصميم المعماري والإمكانيات الضخمة التي يمتلكها المتحف من مسرح وسينما ومركز تجاري وقاعات تعليمية وتدريب.

كما أطلع غنيم الوفد الصيني على  فلسفة العرض والبانوراما الخارجية المطلة على المتحف وخاصة بحيرة عين الصيرة، وكذلك الأنشطة الثقافية والتعليمية التي يقوم بها المتحف منذ افتتاحه في إطار دوره الثقافي والمجتمعي.

وقامت الدكتورة ماريان عادل، أمينة المتحف، بشرح محتويات المتحف الأثرية بقاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية وقاعة النسيج المصري والتي تتحدث عن الحضارة المصرية عبر العصور بأحدث وسائل العرض المتحفي في العالم.

وفي نهاية الزيارة قدم الدكتور أحمد غنيم الهدايا التذكارية لوزير الثقافة والسياحة الصيني تعبيرًا عن أواصر الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين، والذي أعرب بدوره عن  سعادته البالغة بهذه الزيارة، كما قام بكتابة كلمة في دفتر الزيارات الخاص بالمتحف تخليدًا لهذه الزيارة.

يشار إلى أن وزير الثقافة والسياحة الصيني زار عددًا من المواقع والمتاحف الأثرية خلال زيارته الرسمية لمصر والتي استمرت أربعة أيام، حيث زار معابد الكرنك ومعبد الأقصر ومنطقتي وادي الملوك والملكات ومعبد الدير البحري وتمثالي ممنون بمحافظة الأقصر، ومنطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير.

وكان  وزير السياحة والآثار  أحمد عيسى  قد استقبل وزير الثقافة والسياحة الصيني فور وصله  إلى مصر في أولى زيارته الرسمية له خارج الصين منذ أزمة كورونا وبعد تخفيف قيود السفر على الصين.

وتتضمن  برنامج زيارة وزير الثقافة والسياحة الصيني لمصر مجموعة من اللقاءات الرسمية مع عدد من المسئولين المصريين لبحث وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين المصري والصيني.

وزير الثقافة والسياحة الصينى يختتم زيارته لمصر بجولة فى المتحف القومى للحضارة
وزير الثقافة والسياحة الصينى يختتم زيارته لمصر بجولة فى المتحف القومى للحضارة
وزير الثقافة والسياحة الصينى يختتم زيارته لمصر بجولة فى المتحف القومى للحضارة
وزير الثقافة والسياحة الصينى يختتم زيارته لمصر بجولة فى المتحف القومى للحضارة
وزير الثقافة والسياحة الصيني المتحف القومي للحضارة المصرية التصميم المعماري بحيرة عين الصيرة متحف

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