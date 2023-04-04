الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على المصرى بهدفين لهدف فى مباراة مثيرة

تقدم الزمالك على المصري المقامة باستاد برج العرب في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بتقدم الزمالك بهدفين مقابل هدف.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكن من، محمد صبحي وعمر جابر ومحمود حمدي "الونش" ومحمود شبانة وعبدالله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر وأحمد بلحاج وأحمد سيد "زيزو" وناصر منسي ومصطفى شلبي.

جاءت بداية المباراة سريعة من الزمالك الذي تقدم في الدقيقة الأولى عن طريق عماد بو بكر مدافع المصري بالخطأ في مرماه بعدما فشل في إبعاد عرضية سيف جعفر من الجبهة اليمنى ليسكنها على يمين الحارس.

وهاجم المصري لتعديل النتيجة وأنقذ محمد صبحي مرمى الأبيض من فرصة محققة في الدقيقة الثالثة من انفراد بالمرمى، وتوالت عرضيات الفريق البورسعيدي؛ ولكن دفاع الزمالك وحارس مرماه تعاملوا معها بصورة جيدة.

وتألق محمد صبحي وتصدى لتسديدة قوية من إلياس الجيلاصي في الدقيقة الحادية عشرة، وطالب لاعبو المصري بركلة جزاء في الدقيقة 16 بعد تداخل الونش مع جريندو في منطقة الجزاء ولكن الحكم واصل اللعب.

وفي الدقيقة 21 نجح ناصر منسي في تسجيل الهدف الثاني للأبيض بعدما تلقى عرضية أرضية من مصطفى شلبي حولها مباشرة بقدمه على يسار الحارس، وفي الدقيقة 25 نجح جريندو في تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول للمصري من انفراد بالمرمى.

وأهدر جريندو فرصة لتعديل النتيجة للمصري في الدقيقة 32 من رأسية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الزمالك، وأهدر بعدها أحمد بلحاج فرصة للأبيض في الدقيقة قبل أن يهدر دغموم فرصة للفريق البورسعيدي، وتوالت محاولات الفريق البورسعيدي للتعديل، وأهدر المصري فرصة في الدقيقة 45 برأسية قوية ولكن أعلى العارضة.

الشوط الأول كان ممتعا ومثيرا وسط هجمات متبادلة بين الفريقين.