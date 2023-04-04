الحلقة 13 من الكتيبة 101.. سيناوي لابن الشهيدة: «الشهيد بيدخل الجنة»

بدأت أحداث الحلقة 13 من مسلسل الكتيبة 101 التي تعرض اليوم على قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءً، وقد عرضت ذهاب ابن الشهيدة السيدة السيناوية مها التي جسدت دورها الفنانة وفاء عامر إلى قبرها وبكاؤه عليها.

تفاصيل الحلقة 13 من مسلسل الكتيبة 101

كما عرضت الحلقة حضور أحد الشباب السيناويين مع نجل الشهيدة وقوله لها "الشهيد بيدخل الجنة لأننا بنحمي أرضنا وبلادنا يا محمد".

وكانت حلقة أمس، عرضت اغتيال تنظيم داعش لسيدة سيناوية رميًا بالرصاص، بعد إطلاق فتوى بإهدار دمها لتعاونها مع الجيش ومساعدتها له في معرفة مراكز تجمع ومخازن الإرهابيين، وقد نفذ الإرهابيون عملية الاغتيال بالسيدة، ولم يسمحوا لها باستكمال نطق الشهادتين وسط تصويرهم لعملية الاغتيال لتخويف الأهالي.

والسيدة السيناوية هي البطلة الشهيدة مها إبراهيم سليمان والتي عرفت بشجاعتها ومساعدتها للجيش، وقد خطف التكفيريون لذلك ابنًا لها، ثم وجدته بمساعدة الجيش مصابًا.

وتعد الكتيبة 101 هي محورًا لاهتمام الجميع، لكونها مسئولة عن تأمين أخطر مناطق لبؤر الإرهاب في مصر وهي منطقة "سيناء".

ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.