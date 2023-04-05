الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نائب رئيس «الدراسات العربية»: زيارة الرئيس القبرصى لتقوية منتدى حقول شرق المتوسط

مختار غباشي
مختار غباشي

أكد مختار غباشي، نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية، أن زيارة الرئيس القبرصي لمصر شكل من أشكال تبادل الزيارات بين مصر وقبرص واليونان، كما أن التحالف القائم ما بين الثلاث دول والأساس المتين لمنتدى حقول شرق المتوسط بشكل متوافق عليه أن يكون مقره القاهرة معروف، كما أن هناك اتفاقية ترسيم بحري أبرمت ما بين مصر وقبرص وهناك اتفاقية مبدئية ما بين مصر واليونان، متبقي الترسيم النهائي والختامي مع اليونان.

وأضاف غباشي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن التحالف الثلاثي هو تحالف مبني على المصالح الموجودة لكل الأطراف الثلاثة في حقول شرق المتوسط، وكانت النقطة المهمة لولادة منتدى حقول غاز شرق المتوسط، للأساس الكبير الموجود في طياته الآن في حدود تسع دول.

وتابع غباشي أن زيارة الرئيس القبرصي لمصر، زيارة مهمة جدا في سياق خصوصية العلاقات المصرية القبرصية اليونانية، بالإضافة إلى حلقة الصراع العالمية المرتبطة الآن ما بين الشرق والغرب والمنبثق عنها أزمة الغاز  والطاقة وأزمة غذاء.

وأكد غباشي أن مصر بوابة لأفريقيا، حيث إن الكثير من دول العالم تعتبر مصر البوابة الحقيقية للساحة الأفريقية حتى وإن امتلكت خمسة وخمسين دولة عموم دول القارة آليات تعاون على المستوى الثنائي، والكثير من القوى الإقليمية والقوى الدولية، لكن الكثير من الدول العالمية الكبيرة والدول الأوروبية يعتبرون مصر البوابة الحقيقة للوصول إلى العالم الأفريقي، كما أن أي استثمارات عالمية من وجهة نظر الكثير لابد أن تمر من خلال مصر.

الرئيس القبرصي مختار اباشي مصر زيارة - منتدى غاز شرق المتوسط

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