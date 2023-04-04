الثلاثاء 04 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مدعى عام مانهاتن: ترامب انتهك قانون تمويل الحملات الانتخابية

ترامب
ترامب

أصدر ألفين براغ، المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، بيانًا حول وقائع جلسة محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال براغ، إنه لا يهتم بالسياسة عند اتخاذ قرار بشأن توجيه اتهام إلى شخص ما بارتكاب جريمة، مؤكدًا أن ترامب خالف قانون تمويل الحملات الانتخابية، عبر دفع أموال رشوة عبر شركات وهمية. 

بيان الوقائع الذي أدلى به المدعي العام، والذي أرفق مع لائحة الاتهام، يوضح بالتفصيل القضية المرفوعة ضد ترامب، وتتهمه بانتهاك قوانين الانتخابات وتقديم إدخالات كاذبة في السجلات التجارية لكيانات مختلفة في نيويورك.

وكان السؤال القانوني الرئيسي في القضية دائمًا "كيف سيتحمل المدعي العام تهمة تزوير السجلات التجارية - وهي جنحة - ويجعل منها جناية".

ويشير بيان الوقائع إلى أن الجريمة الثانية هنا والتي من شأنها أن تؤدي إلى تهمة جنائية هي انتهاك لقانون الانتخابات.

وبدا ترامب منتبهًا طوال فترة المحاكمة بعد ظهر الثلاثاء، عندما بدأ المدعون في الكلام، جلس ويداه أمامه، ومرفقاه على الطاولة، يستمع.

ومد ترامب يده فجأة للحصول على أوراق بالقرب من محاميه، جوزيف تاكوبينا، وسحب قلمًا من جيب سترته وبدأ في الكتابة لفترة وجيزة.

وقال محامي دونالد ترامب، تود بلانش، متحدثًا خارج المحكمة بعد المحاكمة، إن موكله "محبط" و"مستاء".

واتهم بلانش المدعي العام في هذه القضية بتحويل "قضية سياسية بالكامل" إلى "محاكمة سياسية".

وقال بلانش: "إنه ليس يومًا جيدًا.. لا أتوقع أن يحدث هذا في بلدنا.. لا نتوقع أن يحدث هذا.. لشخص كان رئيسًا للولايات المتحدة".

وأشار إلى لائحة الاتهام بأنها "نموذجية" وادعى أنها "لا تدعي أي جريمة فيدرالية أو جريمة دولة تم انتهاكها"، وبشأن التهم الموجهة إلى ترامب، قال بلانش: "سنحاربها ونكافحها بقوة".

وأضافت أن ترامب وهو أول رئيس أمريكي سابق يواجه تهمًا جنائية من هذا النوع، لديه أزمة قضائية أخرى تتعلق بطريقة تعامله مع المستندات السرية وهي القضية التي يحقق فيها المحامي الخاص جاك سميث.

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