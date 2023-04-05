أون تايم يفوز على كليكس 7-1 فى دورة المتحدة الرمضانية (فيديو)

انتهت المباراة الأولى من اليوم الثالث لدورة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الرمضانية لكرة القدم بفوز فريق أون تايم سبورت على فريق كليكس بسبعة أهداف مقابل هدف لتكون بذلك أكبر نتيجة حتى الآن في منافسات الدورة الرمضانية المتحدة.

وشهدت أجواء المباراة حاله رائعة ومنافسة شرسة بين الفرق المشاركة على ملعب مركز شباب الجزيرة وكان ضمن المشاركين لفريق أون تايم سبورت الكابتن محمد أبو العلا لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق والذي تألق خلال اللقاء وأحرز هدفًا وشارك في عدد من الأهداف.

وانطلق اليوم الثالث من دورة المتحدة الرمضانية بـ4 لقاءات بدأت بلقاء فريق أون تى فى ضد كليكس وتليها مباراة جريدة الدستور وجريدة الوطن وفريق المتحدة أمام فريق مبتدأ وفريق كورة بلس أمام انجريديانتس.

وانتهت مباريات أمس بتأهل 4 فرق، حيث فاز فريق سينرجى على أون إف إم سبورتس بنتيجة 1/0 بينما فاز دى إم سى على بريزينتيشن بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 2/2، وفاز فريق إنتراكتيف على فريق تذكرتي بنتيجة 3/0 وفاز أون تى فى على إكسلانت بنتيجة 3/1.