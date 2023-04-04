«مش هتنزل من بيتك».. خدمات تقدمها وزارة الداخلية إلكترونيا

خلال السنوات الماضية اتجهت الدولة المصرية إلى «الرقمنة»، في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لتصبح بشكل رقمي تواكب التطور التكنولوجي الذي يحدث في العالم أجمع، وكان التحول الرقمي قِبلة للوزارت التي حرصت طوال الوقت على تنفيذه وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل رقمي.

من بين هذه الخدمات هي الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية، حيث أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عن وجود عدد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن للمواطن الحصول عليها من منزله عبر الإنترنت، بواسطة موقع وزارة الداخلية، إذ تتمثل هذه الخدمات في استخراج وثائق الميلاد والوفاة والقيد العائلي وبطاقة الرقم القومي.



ويمكن للمواطن الآن الحصول على هذه الخدمات وإنهائها وهو في منزله، حيث تم تفعيل العديد من خدمات القطاع الإلكترونية بواسطة موقع بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" عن طريق الرابط: (https://moi.gov.eg)، فقط ادخل على الرابط واتبع التعليمات التي وضعتها وزارة الداخلية لإنهاء الخدمات التي ترغب بها إلكترونيا.

كما تحرص «الداخلية» على تقديم الخدمات الصوتية "الكول سنتر" لطلب الخدمات الفورية والحصول عليها في نفس اليوم بواسطة الخط الساخن "15340- 16582"، والخدمات الفورية لكبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية والحصول عليها في نفس اليوم عن طريق الخط الساخن "15341".



كما تشمل تلك الخدمات «شهادة ميلاد أول وثاني مرة - شهادة وفاة - وثائق زواج وطلاق - قيد عائلي/فردى - بطاقة رقم قومي "بدل فاقد، بدل تالف"- استمارة رقم قومي "عادية، مستعجلة، مميزة"- وثائق الأحوال المدنية المترجمة - شهادة التحركات المترجمة - مأمورية التصوير المنزل - الخدمات الفورية».

جدير بالذكر أن هذه الخدمات الإستراتيجية تقدمها وزارة الداخلية وتهدف إلى تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة ومواكبة أوجه التطوير والتحديث، للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التي تقدمها قطاعات الوزارة، للتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.

