رامي رضوان يشارك في توزيع وجبات الإفطار بخيمة مؤسسة «مصر الخير» الرمضانية

شارك الإعلامي رامي رضوان، في الإفطار الجماعي بإحدى الخيم الرمضانية التي أقامتها مؤسسة مصر الخير هذا العام في إطار حملة إفطار صائم، وذلك بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، وسط فرحة وترحيب من مريدي الخيمة بوجود "رضوان" بينهم.

وحرص الإعلامي رامي رضوان، على توزيع وجبات الطعام الساخنة على كل الموجودين بالخيمة قبل أذان المغرب بدقائق، حيث مر على كل الجالسين للترحيب بهم وتبادل التحية، فيما حرص العديد من الموجودين بالخيمة الرمضانية على التقاط الصور التذكارية مع "رضوان".

ووجه الإعلامي رامي رضوان، الشكر لمؤسسة مصر الخير، على دعوته للمشاركة في هذا اليوم التطوعي، ومشاركة الأهالي يوم من أيام الشهر الكريم بتناول الإفطار معهم، قائلا: "يوجهون لي الشكر على التواجد اليوم، والحقيقة أنا الذي اشكرهم على إتاحة الفرصة للمشاركة في مثل هذه الأعمال التي تدخل السرور على قلبي".

وأضاف "رضوان"، أنه من أشد المعجبين بأعمال مؤسسة مصر الخير، وانتشارها في كل محافظات الجمهورية بهذه الأعمال الخيرية والخدمية في كل القطاعات، التي تخدم أهالينا في كل نجع وقرية، مشيدا بكل المنتجات والبنود التي تتضمنها حملة "إفطار صائم" التي أطلقتها المؤسسة في رمضان هذا العام.