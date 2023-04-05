الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 14 من مسلسل «سره الباتع».. «صافية» تهدد «ناجى» بالقتل لرؤية «حامد»

مسلسل سرة الباتع
مسلسل سرة الباتع

اهتم مجموعة كبيرة من متابعي مسلسل سره الباتع على متابعة الحلقة الـ14 من مسلسل سره الباتع، المعروض على قناه الحياة و on و on drama، خاصة بعد اشتعال الأحداث وتهديد شيخ البلد الذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي بالإعدام إذا لم يسلم حامد نفس. 

يعمل المخرج خالد يوسف على إبراز الروح الوطنية في مسلسل سره الباتع، ويساعده في ذلك مجموعة من الفنانيين، منهم  حسين فهمي، ومنة فضالي، وحنان مطاوع، وأحمد عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، وخالد الصاوي، وأحمد صلاح السعدني، وهالة صدقي، وعمرو عبدالجليل، وأحمد صفوت.

تدور أحداث الحلقة الـ14 من مسلسل سره الباتع، حول إعلان الجنرال الفرنسي بيلون إعدام شيخ البلد والذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، بعد صلاة الظهر، عقب انتهاء المدة التي تركها الفرنسيين لتسلم حامد والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني.

تدخل الفنانة عايدة رياض، والتي تجسد شخصية زوجه شيخ البلد  في حالة انهيار عصبي وتبرح المنادي الذي يصرخ بقرار الإعدام ضربًا، في هذه الأثناء تذهب صافية ابنه شيخ البلد والتي تجسد دورها الفنانة حنان مطاوع  لمنزل أحد شباب القرية «ناجي» الذي يجسد شخصيته الفنان ميدو عادل، وتجبره أن يأخذها لرؤية حامد، والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني. 

تردد القنوات الناقلة لمسلسل سره الباتع

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد: 12206.

 الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع 

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وذلك في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا.

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