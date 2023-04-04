الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 13.. اللقاء الأول بين محمد رمضان وبلال شامة

جعفر العمدة
جعفر العمدة

انتهت أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 13 على اللقاء الأول بين محمد رمضان وبلال شامة الذي اختطف ابنه منذ ١٩ عامًا دون معرفة سابقة بينهما، وذلك أثناء مكوث رمضان مع فاطمة التي أخذت ابن رمضان "سيف" من شامة منذ سنوات.

أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 13

وبدأ المشهد حين كان يحاول سيف أن يصالح والدته بعدما طلب منه جعفر ذلك وفي تلك الأثناء رن جرس المنزل ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 13، ليفتح سيف ويجد بلال شامة في انتظاره، والذي جاء لفاطمة بعد صدفة جمعتهما في القطار في وقت سابق.

وكان خلال الحلقة هرب بلال شامة من محمد رمضان بعدما كاد أن يصل إليه وهي المرة الثالثة التي يهرب فيها شامة قبل وصول الأخير خلال حلقات المسلسل الماضية، وهو الذي اختطف ابنه أثناء ولادة مي كساب له في المستشفى ويبحث رمضان طوال الحلقات عن ابنه لاستعادته.

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قصة مسلسل جعفر العمدة

يعرض جعفر العمدة حصريًا على  قناة دي إم سي وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول تاجر في السيدة زينب وهو جعفر المتزوج من ثلاث سيدات ويقابل زينة التي تطلب منه ٤٠ مليون جنيه من أجل إخراج والدها من السجن إلا أنه يساومها عبر الزواج منه.

المسلسل بطولة محمد رمضان يشارك تشاركه فيه زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين وهومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان.

انتهاء تصوير مسلسل جعفر العمدة

ويعتبر مسلسل جعفر العمدة هو الوحيد الذي تم الانتهاء من تصوير كل مشاهده قبل حلول شهر رمضان الكريم، إذ أعلن صناعه أنهم قاموا بالتصوير المبكر حتى تمكنوا من الانتهاء قير أسبوع من الشهر.

ويعد التعاون الثالث بين محمد رمضان والمخرج محمد سامى في الدراما بعد حققا سوياً نجاحات كبيرة خلال مسلسلى "الأسطورة" الذى تم عرضه في عام 2016، و"البرنس" الذى تم عرضه في عام 2020.

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