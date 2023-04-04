الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس شخصين لاتهامهما باستغلال أطفال في أعمال التسول بأكتوبر

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بأكتوبر الثلاثاء، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما باستغلال أطفال في أعمال التسول بأكتوبر.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين لإحداهما معلومات جنائية، قاما باستغلال 4 أطفال في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم،

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تورط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (سلاح أبيض – مبلغ مالي حصيلة نشاطهما الإجرامي) وبصحبتهما 4 أطفال أحداث وبسؤال المجني عليهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

حبس شخصين استغلال أطفال التسول أكتوبر

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