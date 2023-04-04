الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب سقط من الطابق التاسع فى ظروف غامضة بحلوان

جثة
جثة

شهدت مدينة حلوان مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق التاسع في ظروف غامضة، وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وجار عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

كانت قد وردت إشارة لرئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من مستشفى حلوان العام، مفادها استقبال جثة شاب يدعى "أحمد أ"، 17 سنة، ومقيم بشارع عبدالرحمن، دائرة القسم، متوفي جراء سقوطه من علو، متأثرا بنزيف داخلي وكسور في أنحاء متفرقة من الجسد.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وجار عمل تحريات مكثفة للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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